Özge Özpirinçci parasını ödediği evini teslim etmeyen firmaya dava açtı

13.01.2020 08:01 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:05

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve önümüzdeki günlerde final yapacak olan Kadın dizisinde rol alan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, bir gayrimenkul şirketiyle mahkemelik oldu. Ev sahibi olmak isteyen Özge Özpirinçci evini belirten tarihte teslim etmeyen ve sürekli geciktiren şirkete ödediği paranın iade edilmesi için dava açtı.

2 YILLIK CEVAP ALAMAYINCA DAVA AÇTI

2015 yılında bir projeden ev almak için konut satım sözleşmesi imzalayan oyuncu, sözleşme karşılığı 302 bin TL ödedi. Ancak inşaat firması 2017 yılı kasım sonunda teslim etmesi gereken evi bitiremedi. İki yıl boyunca yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Özpirinçci, sorunu yargıya taşıdı.

DAVAYI KAZANIRSA 450 BİN TL ALACAK

Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, avukatı Nail Gönenli aracığıyla geçtiğimiz hafta Bakırköy Tüketici Mahkemesi'ne taşınmazı teslim edilmediğini belirterek ödediği bedelin faiziyle iadesi için dava açtı. Mağdur olduğunu dile getiren Özpirinçci eğer davayı kazanırsa faiziyle birlikte yaklaşık 450 bin TL alacak.