Özge Özpirinçci bacak açma hareketiyle hayrete düşündü

06.10.2019 18:02

Oyunculuktaki başarısıyla ve sporcu kişiliğiyle gündeme gelen Özge Özpirinçci bacak hareketiyle takipçilerinin ağzını açık bıraktı.

"ÇOK ATLETİKSİNİZ"

3,2 milyon kişi tarafından takip edilen Instagram hesabından yaptığı spor hareketini paylaşan güzel oyuncu sevenlerinin beğenisini kazandı. Pirinçci'nin fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Özge abla çok atletiksiniz" yorumunu yaptı.

"HEYKEL GİBİSİNİZ"

Güzel oyuncu dağa önce de yoga yaptığı anları yayınlamıştı. Özpirinçci'nin, o paylaşımına bir takipçisi, "Aman kendine dikkat et düşüp kırma bir yerini," yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Heykel gibisiniz." yorumunu yapmıştı.