Taksicinin Aracına Aldığı Kişiler, Taksiciyi Pitbulla Gasbetti

Taksici Murat Ayer'in aracına aldığı bir şahıs, taksiciyi Çengelköy'e getirerek, yanında pitbull köpeği olan bir arkadaşını daha araca aldırdı. Taksiciyi Ümraniye'de bir mezarlığa getiren saldırganlar, pitbull ve bıçakla taksiciye saldırdı. Taksicinin 200 lirasını ve cep telefonu gasbedenlerden birisi yakalanırken diğeri kayıplara karıştı.

Olay, geçtiğimiz gün Ümraniye'deki Hekimbaşı Mezarlığı yanında sabah saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre taksicilik yapan Murat Ayer, Beyoğlu'da E.K. isimli yolcuyu aracına aldı. Araca binen şahıs, Çengelköy'den yanında pitbull cinsi köpek bulunan Sedat Ç. isimli şahsı arabaya aldırdı. Aracı mezarlığa yönlendiren şahıslar, taksicinin cep telefonunu ve parasını gasbetti.

"ÜZERİMDEKİ PARALARI İSTEDİLER, CEP TELEFONUMU GASBETTİLER"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan taksici Murat Ayer, "Beyoğlu Tarlabaşı'ndan, emniyet amirliği önünden bir şahıs aldım arabaya. Karşıya Çengelköy'e geçeceğini söyledi. Çengelköy'e geçtik bir eve uğradı. Evden zannımca bıçak aldı ve geldi. Bir arkadaşının yanına uğradık. Arkadaşı ile beraber pitbull köpeğiyle arabama bindiler. Devan etmemi söylediler devam ettim. Bir mezarlığa götürdüler beni. Mezarlığın içinde Beyoğlu'ndan aldığım şahıs gırtlağıma bıçak dayadı. Şeker hastasıyım şekerim düştü. Ne yapacağımı şaşırdım. Üzerimdeki paraları istediler, cep telefonumu gasbettiler. Diğer şahıs da pitbull köpeğini bana doğrultarak kımıldarsan köpeği üstüne salarız dediler. Rengim soldu kendimi kaybettim o anda. Taksici esnafım bu sıcağın altında alın terimle para kazamaya çalışıyorum, oruçluyum, orucumu bozmak zorundan kaldım şekerim düştüğü için. 200 lira paramla beraber cep telefonum çalındı" diye konuştu.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Olayın devamını anlatan taksici Ayer, "Ben de yakındaki bir aileden yardım istedim. Polise haber verdim polis geldi. Şahısları ararken bir tanesini yakaladık. Karakola getirdik ama benim hiçbir şekilde can güvenliğim yok. Normal bir şekilde aldığım şahıslar hırsız çıktı" dedi.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI, DİĞERİ ARANIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. Araca sonradan binen köpekli şahıs, polis ekiplerince olay yerine yakın bir bölgede yakalandı. Polis diğer şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA