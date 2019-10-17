(Özel) Taksiciden aracına tekme atan şahsa uçan tekme

17.10.2019 09:17

Kadıköy'de iddiaya göre aşırı alkollü bir şahıs ile kız arkadaşını taksi sürücüsü araca almak istemedi. Bunun üzerine şahıs taksiye tekme atarak hakaretler yağdırırken, taksi sürücüsü çileden çıktı. Şahsa uçan tekme atan taksi sürücüsünü vatandaşlar sakinleştirirken, kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Bahariye'de meydana geldi. İddiaya göre, aşırı alkollü şahıs ile kız arkadaşı taksiyi durdurdu. Taksici şahsı aracı almak istemedi. Bunun üzerine tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine alkollü şahıs taksiye tekme atarak hakaretler yağdırdı. Bunun üzerine taksici çileden çıktı. Araçtan çıkan taksici kendisini küfür etmeye devam eden şahsa uçar tekme attı. Ardından başlayan yumruklaşma vatandaşların araya girmesi üzerine son buldu. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs taksiciye küfürler yağdırıyor. Ardından taksici araçtan çıkarak şahsa uçan tekme atıyor. Daha sonra başlayan yumruklaşma vatandaşların araya girmesiyle son buluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA