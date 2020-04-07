Yaşlı kadının şüpheli ölümü ile ilgili gerçek, otopsi sonucunda ortaya çıkacak Sancaktepe'de yaşayan bir kadın, evinde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri, koronavirüs şüphesi üzerine eve özel korunaklı kıyafetlerle girdi. Hayatını kaybeden kadının kesin ölüm sebebi, otopsi sonrasında belli olacak.yaşlı kadın evinde ölü bulundu! sebebi otopsiyle belli olacak

59 yaşındaki Melek Yıldız, Sancaktepe'deki evinin mutfağında ölü olarak bulundu. Özel kıyafetlerle eve giren ekipler, şahıstakoronavirüs olabileceği düşüncesi ile hareket etti. Boyun ve bileklerinde kızarıklıklar tespit edilen Yıldız'ın kesin ölüm sebebi otopsi sonucuna ortaya çıkacak.

ÖZEL KIYAFET GİYDİLER

Sancaktepe Hilal Mahallesi Hatip Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın üst katında oturan 59 yaşındaki Melek Yıldız, dün sabah saatlerinde mutfakta ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında özel korunaklı kıyafetlerini giyen sağlık ekipleri eve girerek incelemeler yaptı. Bu sırada polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Binanın girişine şerit çeken ekipler, kimsenin binaya girmesine izin vermedi. Yıldız'ın ölüm haberini duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

POLİSTEN SOSYAL MESAFE UYARISI

Bu sırada polisler, "Acınızı anlıyoruz ama burada durmanız sizin hayatınız açısından sıkıntı oluşturuyor." diyerek, vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları gerektiği konusunda uyardı. Evin önüne gelen vatandaşların da maske ve eldiven takarak önlem aldıkları görüldü.

ÖLÜM SEBEBİ, OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

Vücudunun boyun kısmı ve bileklerinde kızarıklıkların olduğu tespit edilen Melek Yıldız'ın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek. Öte yandan, hayatını kaybeden kadının eşi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA