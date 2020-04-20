Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
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Sagopa Kajmer, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti

Sokağa çıkma yasağını delerek babasının otomobiliyle İstiklal Caddesi'ne gelen genç, polis ekiplerinin denetimine takıldı. Son ses Sagopa Kajmer şarkısını açan ve sadece arkadaşlarına video atmak için geldiğini söyleyen gencin gecesi ceza ile bitti.

20.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:01
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti

Hafta sonu için 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağını hiçe sayan vatandaşlar, polis denetimine takıldı. İstanbul'un en kalabalık caddelerinden İstiklal Caddesi'ne babasının arabasıyla gelip ünlü sanatçı Sagopa Kajmer'in bir şarkısını son ses açan ve video çeken gencin gecesi para cezası ile bitti. 21 yaşındaki gencin, ceza karşısındaki rahat tavırları ve "Para cezası çok etkilemez" ifadesi duyanlara pes dedirtti.

VİDEO ÇEKMEK İÇİN BEYOĞLU'NA GELDİ

Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde gece geç saatlerde babasının arabasını alıp caddeye gelen 21 yaşındaki Oğuzhan Y. yaya trafiğine kapalı olan yere arabayı çekti. Daha sonra ünlü sanatçı Sagopa Kajmer'in bir şarkısını son ses açan genç, elindeki cep telefonuyla video çekti. İstiklal Caddesi'nde son ses müzik dinleyen Oğuzhan'ın keyfi polis ekiplerinin gelmesiyle yarıda kaldı. Gaziosmanpaşa'dan Beyoğlu'na müzik dinleyip video çekmeye geldiğini söyleyen gence ceza kesildi.

EHLİYETSİZ GENCE CEZA YAĞDI

Yanına cüzdanını da almadığını belirten genç, ehliyet ve kimliğini de polis ekiplerine gösteremedi. Polis ekipleri gence, Türk Ceza Kanununa göre "Kimlik ibraz edememe", "Ehliyet ibraz edememe", "Çevreye rahatsızlık verme", "Müzik cihazlarını kamuyu rahatsız edecek şekilde kullanma" ceza yazdı. Arkadaşına video atmak için geldiğini söyleyen Oğuzhan, "para cezası çok etkilemez." dedi.

''PARA CEZASI ÇOK DA ETKİLEMEZ''

Babasının arabasıyla geç saatte İstiklal Caddesine gelen ve burada Beyoğlu'na müzik yayını yapan Oğuzhan Y. yaptıklarından pişman olduğunu söyleyerek, "Buraya müzik çalmak için geldim. Pişmanım yaptıklarım için tabii ki. Para cezası da yedim hoş para cezası çok da etkilemez ama hata yaptım. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Video çekip arkadaşıma atmak için gelmiştim." ifadelerini kullandı.

Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti

Kaynak: İHA

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Haber Yorumları (5)
500
MİSASİR: ŞAŞIRMIŞ İYİCE
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FAKİR: baba parasının kıymeti olmazmış, , kendin kazansan bunu yapamazdın, çokta zengine benzemiyorsun, Allah akıl fikir versin
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HAKAN: Hapis cezası gelmeli bu tiplere
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ADSİZ: Rezil insanlar son ses arabada muzik dinleyip cevreye verdigi gurultu rahatsizligindan dolayida ceza kesilmeli. Şu yasak tanimaz kisilerden gına geldi artik
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MİSAFİR: gram akıl yok ya
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500
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