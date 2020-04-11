(ÖZEL) Polis, ekmek için sokağa çıkan vatandaşa simitlerini verdi
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İstanbul, Karaköy, Polis, 3. Sayfa

(ÖZEL) Polis, ekmek için sokağa çıkan vatandaşa simitlerini verdi

Karaköy'de uygulama yapan polis, ekmek almak için sokağa çıkan vatandaşa arabadaki simitlerini verdi.

11.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:13
(ÖZEL) Polis, ekmek için sokağa çıkan vatandaşa simitlerini verdi

Karaköy'de uygulama yapan polis, ekmek almak için sokağa çıkan vatandaşa arabadaki simitlerini verdi. Polisin örnek davranışı takdirle karşılandı.

İstanbul'un dört bir yanında polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı ihlallerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Beyoğlu Karaköy'de denetim yapan polis ekibi, araçları tek tek durdurarak sürücülerin sokağa çıkma yasağı kapsamında olup olmadığını kontrol etti.

Bu sırada yaya olarak polis ekiplerinin yanına gelen Şükrü Demir isimli vatandaş, çevrede fırın olup olmadığını sordu. Fırından ekmek almak isteyen vatandaşın yardımına polis yetişti. Polis memuru kendi aracında bulunan kahvaltı için aldığı simitlerini vatandaşa vererek evine gönderdi.

Simitleri alan Şükrü Demir, "Ekmek almaya geldim baktım fırın kapalı. Polis abi sağ olsun simit verdi. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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