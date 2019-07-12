Mahallede sabaha kadar sopalı 'saldırgan köpek' nöbeti!
Kağıthane'de, bir grup köpeğin insanlara saldırdığını ve kedileri öldürdüğünü söyleyen mahalleliler, sopayla nöbet tutmaya başladı. Genç yaşlı herkesin gece geç saatlere kadar sokağa çıktığı mahallede vatandaşlar, saldırgan köpekler konusunda bir çözüm bulunmasını istiyor.
İstanbul Kağıthane'de, bir grup köpeğin insanlara saldırdığını ve kedileri öldürdüğünü söyleyen mahalleliler, sopayla nöbet tutmaya başladı.
Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, saldırgan ve başıboş bir grup köpeğin kedileri öldürdüğü ve insanlara saldırdığı gerekçesiyle gece boyunca nöbet tutuyor. Ellerindeki sopa ve taşlarla sokakları dolaşan vatandaşlar, gece geç saatlere kadar bekliyor. Kimisinin elinde sopa, kimisinin elinde taş sokak sokak gezerek, saldırgan köpeklerin mahalleye girmesini engellemeye çalışıyor. Ramazan ayından beri bu durumun devam ettiğini belirten mahalleli, durumun özellikle gece saatlerinde yaşandığını belirtti.
Tedirgin olduklarını belirten mahalle sakinleri, köpeklerin daha önce birçok kişiye saldırdığını ve bu yüzden hastaneden rapor aldıkların belirtti.
"ADETA TERÖR ESTİRİYORLAR"
Yaklaşık iki buçuk aydır sabah saatlerine kadar ayakta nöbet tuttuklarını dile getiren mahalle sakini Salim Tasaroğlu, "Aşağı yukarı Ramazan ayından beri, iki buçuk aydır bu köpeklerle ilgili bir sorunumuz var. Kedileri öldürüyorlar, en az 7-8 kedi ölüsünü ben götürdüm. Benim iki tane kedimi camdan aldılar. Yani bu köpekler 2 buçuk aydır terör estiriyorlar. İnsanları ısırıyorlar, insanlar hastaneden rapor aldıkları halde yine de bir sonuç alamadık. O kadar yere müracaat ettik ama sonuç alamadık. Genelde gece 00.00-01.00 gibi geliyorlar, gün aydınlanana kadar devam ediyor. Sabah 05.00'a kadar sürekli biz böyleyiz. Köpekleri kovalıyoruz, hayvanlara zarar vermesin diye. Ne uykumuz var, ne bir şeyimiz var. İnsanlara da saldırıyorlar, en az 10 tane ısırılmış halde hastaneden rapor alan insan var" diye konuştu.
"KESİMİ CAMIN ÖNÜNDEN ALDILAR, BAKTIĞIMIZ İKİ KÖPEĞİ DE ÖLDÜRDÜLER"
Sabah saatlerine ellerinde sopalarla ayakta durduğunu belirten 60 yaşındaki Nazar Tasaroğlu, "Çocuklarım, eşimle saat 04.00'e kadar nöbet tutuyoruz. Saat 04.00'te buraya geliyoruz, benim kedimi camımın önünden aldılar. Biz her yere başvurduk, her yerde talepte bulunduk kimse yardım etmedi. Sabahlara kadar ne yatmam var, ne evde huzurum var, ne sağlığım kaldı. Ben ameliyat olacağım bacağımdan, bir bacak üzerinde koşarak buraya geliyorum. Öyle zaman geliyor ayağıma terlik alamıyoruz, üzerimize bir şey alamıyoruz. Allah rızası için bunları bir yere alsınlar, aldıkları yerden bırakmasın. Onlar buranın köpeği değil, biz iki tane köpek bakıyordu, onlar da yok, onları da öldürdüler. Kim getirdi, bunlar insanlara da saldırıyorlar" ifadelerini kullandı.
Köpek veya hayvan düşmanı olmadıklarını ancak gözleri önünde kedilere saldırı olduğu için tedirgin olduklarını anlatan mahalle sakini Arkın Yılmaz, köpekler öldürülmeden nitelikli bir çözüm istediklerini kaydetti. Yılmaz,"Bir grup köpek, ramazan ayından bu yana kedilere saldırmak suretiyle, daha önce insanlara da saldırmışlığı var ama gözümüzün önünde daha çok kedilere saldırdığı için çok tedirginiz. Bu ve buna benzer sorunları çözmekle görevlileri göreve davet ediyoruz. Burada kedi ve köpek haklarının gözetilmesini istiyoruz. Biz köpek düşmanı değiliz ama adeta örgütlü bir şekilde kedileri öldürüyorlar. ve bu bizi tedirgin ediyor, çocuklara da saldıra bilirler. Kedi, köpek ve hayvan haklarına uygun ama insanların da haklarına uygun bir şekilde bir çözümün üretilmesi" açıklamalarında bulundu.
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Dikkat ettim de tüm sopalar aynı dükkandan alınmış Kağıthane de sopa satmaya gideyim benCevap Yaz Yayından Kaldır
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alsın beledıye bıryerde baksın etsin sopa mopa nedirCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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fethiye''nin her yeri köpek. çoğu istanbul''dan emeli olupta gelen görgülü kibar hanımefendi beyefendiler köpek alıp besliyorlar sabaha kadar ne havlamalrı bitiyor ne yollarda ki köpek pislikleri. avrupada köpek kedi bulamazsınıztopluma saygısızlıktır diye ama bizde ki sözde kendilerini saygılı olarak adlandıran kesimde bir hayvan fetişistliği var. hayvanlara saygı duyulmalıdır doğal ortamlarında ve sahiplenilmemelidir.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Hayvan sevenler aşırı duygusallar, köpekler kimine göre tehlikesiz ama kimine göre insan öldürebilen hayvanlar olabiliyor. Bu konu görecilidir şu şudur veya bu budur diyemeyiz. Herkesin görüşü farklıdır. benceTEDBİR ŞARTTIR nefsi müdafaa olmadıkça Hayvan öldürülmemeli günah yazık, ama tedbirler ile hayvan sayısı ve potansiyel saldırgan Irk olan köpekler sosyal alanlardan, doğal yaşama alanlarına çekilmeli. ama yaşama şartları sağlanarak, kaderlerine terk edilerek değil. Kişisel görüşüm bu.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Şimdi İnsanlarda köpeklere saldırıyor ??Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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bunların hepsine idam gelsin. . köpek bu saldıracak tabii. . ısıracak tabi. . belki çocukları da parçalayacak sonuçta hepimiz hayvan severiz hayvan hakları diye bişey var. . hatta hayvanlar eşitlik, hayvanlara özgürlük, hayvanlara üstünlük verelim. . . işletmeler en az yüzde 10 hayvan personel çalıştırsın. . onun için bırakın köpekler istedikleri gibi çocukları parçalasın. . . bu hayvan severleri verelim bu itlere bak bakalım birdaha hayvan seviyorlar mı. . .Cevap Yaz 14 6 Yayından Kaldır
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Ne güzel yazmışsın :)Senarist veya yazar ol Sürükleyici bir anlatımın var6 2 Yayından Kaldır
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Hayvanseverleri sevmiyorum çünkü insanlara bir şey olduğunda gıklarını bile çıkarmıyorlarCevap Yaz 14 6 Yayından Kaldır
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FOTO. . çünkü insanlar nede olsa kendilerini korurlar ama HAYVANLARI biz hayvan severler korumamız lazım. insanlara bir şey oluyor veya yaşanıyorsa bu insanların hatası insanlar her şeyi isteyerek ve bilerek yapıyorlar. . . . . ama hayvanların öyle değil köpekler kin bilmez aç kalsada bile saldırmaz mutlaka dövüyorlardırda ondan kendilerini koruyorlardır . . bunun adına saldırıyorlar derler. . . .4 Yayından Kaldır
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Ak parti belediyesi normaldir İstanbulu kaybettiler diye elinde kalan belediyelerde milleti cezalandırıyorlar. Hizmet sıfır sıfır sıfırCevap Yaz 10 8 Yayından Kaldır
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