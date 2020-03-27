Esnaf, koronavirüse karşı pet şişeden maske yaptı
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Kadıköy, 3. Sayfa

Esnaf, koronavirüse karşı pet şişeden maske yaptı

Koronavirüs ile mücadele devam ederken Kadıköy'de bir esnafın kendini korumak için pet şişeden yaptığı maske, görenleri hayrete düşürdü.

27.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:34
Esnaf, koronavirüse karşı pet şişeden maske yaptı

Kadıköy'de bir esnaf, koronavirüsden korunmak için 5 litrelik pet şişeden kendi maskesini üretti. Pet şişeden maskeyle gezen esnafı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Zihni Sinir projesini tanıtan esnaf pet şişenin ağız kısmındaki kapağa delik açarak nefes aldığını söyledi.

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından maske satışlarında artış oldu. Kadıköy'de ise bir esnaf pet şişeden kendi maskesini üretti. Pet şişeden maskesiyle esnafı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Esnafı görenler dönüp bir kez daha baktı.

"BUNU HERKES YAPABİLİR"

Maske bulamadığı böyle ilginç bir çözüm bulduğunu ifade eden Esnaf Ahmet Fahrettin Övünçkaya, "Böyle ilginç bir şey çok sağlıklı, ön kısmında olan deliklerden hava alıyor ve ses geçiriyor rahatça konuşabiliyor gerektiğinde yemekte yiyebiliyor su da içebiliyorum. Boş su şişesini kestim, arka kısmını çıkarttım. Bunu herkes yapabilir. Baş kısmını lastik ile bağladım. İnsan zorda kalınca yapamayacağı bir şey yok. Kolonyada pahalı olunca evde kolonya da yapabiliyorum. Normal insanların taktığı maskeden daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Kapağını açarak konuşabiliyor, ağız kısmından çatalı tutarak yemekte yiyebiliyorum" diye konuştu.

Esnaf, koronavirüse karşı pet şişeden maske yaptı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İstanbul Kadıköy'de esnaf korona virüse karşı pet şişeden maske yaptı

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Haber Yorumları (1)
ESEBALI: mantıklı valla amaç damlacık bulaşmasını önlemek yıkanabilir içine steril gazlı bez konulabilir çaresizlikten insanlar çinde kafasını bidon geçir medi mi çözüm bulucu sorun çkarıcı değil dahi
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