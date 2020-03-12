Şişli'de bonzai kullandığı iddia edilen sürücü ortalığı karıştırdı
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Şişli, Polis, 3. Sayfa

Şişli'de bonzai kullandığı iddia edilen sürücü ortalığı karıştırdı

İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana gelen olayda, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen sürücü, aracın hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonrası ayılmakta zorluk çeken sürücü, olay yerine gelen polislere zor anlar yaşattı.

12.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:17
Şişli'de bonzai kullandığı iddia edilen sürücü ortalığı karıştırdı

Şişli'nin göbeğinde bonzai kullandığı iddia edilen sürücü, maddenin de etkisiyle kendinden geçerek kaza yaptı. Çevredeki insanların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulans ve polis ekiplerinin çabalarıyla kendine getirildi. Sonrasında hastaneye sevk edilen sürücü, tedavi altına alındı.

MİNÜBÜSE ÇARPARAK DURABİLDİ

Olay, dün öğle saatlerinde Şişli İnönü Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde 34 PE 6799 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Cüneyt A.(46), bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç park halindeki kapalı kasa minibüse çarparak durabildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, otomobilin içerisindeki Cüneyt A.'nın kötü durumda olduğunu görünce yaralandığını sanarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sızan sürücüde herhangi bir yara olmadığını fark etti.

KENDİNDEN GEÇEN SÜRÜCÜYE KOLONYA KOKLATILDI

Bunun üzerine sağlık ekipleri ve vatandaşlar ilk olarak sürücüyü, olağan dışı tavırlar sergilemesi ve konuşmaması üzerine alkollü sandı. Ancak olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün uyuşturucu madde etkisinde olduğunu belirledi. Sürücü ekiplere tepki veremeyerek araç içerisinde bir kez daha sızdı ve kriz geçirdi. Polis ekipleri zaman zaman uyanan sürücüye alkol testi yapmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine polis, esnafın getirdiği su ile Cüneyt A.'nın yüzünü yıkadı. Ardından da kolonya koklatarak ayıltmaya çalıştı.

SÜRÜCÜNÜN MUAYENESİNDE ALKOL ÇIKMADI

Uyuşturucu madde kullandığını anlaşılan sürücü bir türlü kendine gelemeyince polis ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ambulansa alındı. Ambulansta güçlükle muayenesi yapılan sürücü alkollü çıkmadı. Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise araçta uyuşturucu madde araması yaptı.

''EKİPLER YARDIMCI OLMAK İÇİN ZORLANDI''

Olayla ilgili konuşan Rıza Ş., "Biz buradaydık, geldi ve yoldaki araca çarptı. Koşarak geldik baktık, uyuşturucu mu aldı hasta mı oldu bilemiyoruz ama büyük ihtimalle uyuşturucuya benziyor. Kendinden geçmişti, ekipler de yardımcı olmak için baya zorlandı. Sonra ambulansa koyup götürdüler" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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