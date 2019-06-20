İkiz kardeşler gönüllerini kaptırdıkları iki kardeşlerle aynı gün evlendi

Kayseri'de yaşayan 24 yaşındaki tek yumurta ikizleri Mustafa ve Onur İbiş, hayatlarınıikiz kardeşler Derya ve Hülya ile birleştirdi. Hayatlarında hiç ayrılmayan, aynı okula ve askerlik görevlerini yapmak üzere aynı birliğe giden ikizler, ikiz bir kardeşle evlenip, düğünlerini de aynı anda yapmak için birbirlerine söz verdi. Bir tanıdıklarının vesilesi ile ikiz kardeşler Hülya ve kardeşi Derya ile tanışan gençler, verdikleri sözü tuttu. Aynı anda düğün yapan gençler, düğünlerinde gönüllerince eğlenerek, dünya evine girmenin heyecanını yaşadı.

SÖZLERİNİ YERİNE GETİRDİLER

İkizlerden 24 yaşındaki Onur İbiş, "Her şey çok hızlı oldu. Kardeşimle sürekli 'Olursa ikiz olsun, bu zamana kadar hiç ayrılmadık' diye konuşuyorduk. Kardeşimle askerliğimiz falan hep beraber oldu. Evliliğinde beraber olmasını istedik. Allah'a şükürler olsun o da oldu. Hiç beklemiyorduk, bizde şaşırdık. Heyecan da var, mutluluk da var. Düğünümüzde iyi gidiyor. Hepimiz mutluyuz" dedi.

"MUTLULUĞU BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Mustafa İbiş de, "İnsanın ikizi olması güzel bir duygu. Bende çok mutluyum. Aynı anda evleniyoruz" diye konuştu.

"BUNU HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİK"

İkizlerden Onur İbiş ile hayatını birleştiren Derya Tamer de, "Üst komşumuz olan halamın kızı vesilesiyle tanıştık. Bize geldiler, görüştük. Biz kardeşimle böyle bir şeyi düşünmemiştik ama bir anda oldu. Mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA