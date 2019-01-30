Özel Güvenliklere Şehitlik, Gazilik ve Yıpranma Hakkı İçin Meclise Kanun Teklifi Verildi

Özel güvenlik görevlilerinin sosyal haklarının iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalarını tamamlayan Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası, iyileştirme maddelerini Büyük Birlik Partisi ile paylaştı. BBP Başkanı Mustafa Destici de düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görüşülmesi için kanun teklifi verdi.

TEKLİF 3 KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, teklifte özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı verilmesi, fiili hizmet süresi zammı, özel güvenlik iş kolu ve taltif gibi hakların yer aldığı 6 madde bulunuyor. Teklif Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Komisyonu ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülecek.

"SOSYAL HAKLAR ÇALIŞAN HER KESİM İÇİN İYİLEŞTİRİLMELİ"

Güvenlik-İş Başkanı Ömer Çağırıcı, söz konusu kunun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çağırıcı "314 bin özel güvenlik görevlisi arkadaşımız gece gündüz zor şartlarda çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda bir hastanede hasta yakınlarına bir tavsiyede bulundu diye güvenlik görevlisi arkadaşımızın üzerine kaynar su döküldü. Bu arkadaşlarımızın da ailesi var. Sosyal haklar çalışan her kesim için iyileştirilmeli. Bu yüzden Büyük Birlik Partisinin verdiği kanun teklifini çok önemsiyoruz. Beklentimiz Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşması yönünde" diye konuştu.

Teklifteki maddeler şöyle;