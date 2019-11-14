(Özel) Geminin çarptığı yalının son hali havadan görüntülendi

14.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:29

İstanbul Boğazı'nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. Yalının bir kısmının onarıldığı görülürken, çalışmaların durduğu dikkat çekti.



Dümeni kilitlenen Malta bayraklı dev geminin çarptığı Anadolu Hisarı'ndaki tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. Restorasyon çalışmalarında yalının bir bölümünün onarıldığı, ancak çalışmaların durduğu dikkat çekti.



Beykoz'daki tarihi yalıya çarpan Vitaspirit isimli geminin sahibinin sorumluluk miktarı da belirlendi. Vitaspirit gemisinin donatanı (sahibi) sorumluluk miktarının sınırlandırılması için dava açmıştı. Mahkeme, gemi sahibinin en yüksek sorumluluk sınırının faizi ile birlikte 206 milyon 103 bin 865 TL olduğuna hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA