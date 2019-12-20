Özel düzenek kurup, kenevir yetiştirilen eve operasyon

20.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:25

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Kepez ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda ev sahibi E.A. gözaltına alındı.

Evde kenevir yetiştirmek için havalandırma, ısıtma ve ışık sistemiyle hazırlanan özel düzenek kurulduğu görüldü. Saksıya ekili 42 kök kenevir ile satışa hazır 280 gram esrar bulundu. İfadesinin ardından adliye sevk edilen E.A., tutuklandı.

Kaynak: DHA