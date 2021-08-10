Özel çocuk Eren Demir'in hedefi, Mete Gazoz gibi okçulukta şampiyon olmak

Bedensel engelli 14 yaşındaki Eren Demir'in hedefi, bir yıldır ilgilendiği okçuluk sporunda 2020 Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz gibi şampiyon olmak.

Bedensel engelli 14 yaşındaki Eren Demir'in hedefi, bir yıldır ilgilendiği okçuluk sporunda 2020 Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz gibi şampiyon olmak.

Altındağlı Eren Demir, yaklaşık bir yıl önce öğretmeninin yönlendirmesi ile Karapürçek Kapalı Spor Salonu'nda Altındağ Belediyesi'nin okçuluk kurslarına katılmaya başladı. Azmiyle ve yeteneğiyle antrenörlerin dikkatini çeken Eren Demir'in hedefi, kendisine örnek aldığı Mete Gazoz gibi olimpiyat şampiyonu olmak. Bedensel engelli olmasının okçuluk sporunda başarılı olmasına hiçbir engel teşkil etmediğini belirten Eren, "Hedefleri 12'den vuruyorum, engelleri ortadan kaldırıyorum" ifadesini kullandı.

Eren'in en büyük destekçisi olan annesi Reyhan Demir, Eren ve ikizinin eğitim hayatı için büyük fedakarlıklar yaptığı belirterek okçuluk ile ilgilenmenin Eren'e çok iyi geldiğini aktardı. Anne Reyhan Demir şunları kaydetti:

"Eren okçuluğu çok önceden de seviyordu. Ama burada okçuluk sporuyla tanışacağı, ilgileneceği hiçbir yer yoktu. Bizim için ulaşım çok zor Bu nedenle uzaktaki kurslara da biz götüremedik, imkanımız olmadı. Öğretmenimiz sayesinde Altındağ Belediyesi'nin okçuluk kurslarından haberdar olduk. 1 yıldır kursa geliyoruz. Eren kısa sürede kendini çok geliştirdi. Çok severek geliyor, çok severek çalışıyor. Antrenörleri de çok memnun. Artık çok daha mutlu. Olimpiyatları büyük ilgiyle takip etti, hiçbir yarışı kaçırmadı. Hedefi geleceğin Mete Gazoz'u olmak. Altındağlı çocuklara, bizlere bu imkanı sunduğu için Altındağ Belediyesi'ne ve Başkanımız Asım Balcı'ya çok teşekkür ederim. Bu imkan sayesinde Eren'in hayatı değişti".

Altındağlı gençlerin ata sporu olan okçuluğa gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı, Altındağ'ı başkentte okçuluk sporunun da kalbi yapacak olan merkezin inşasının tüm hızıyla devam ettiğini hatırlattı.

Doğantepe Mahallesi'nde inşaatı devam eden tesisin tamamlanmasının ardından, çok daha fazla Altındağlı gencin okçuluk sporuyla tanışacağını ve geleceğin şampiyonlarının Altındağ'dan yetişeceğini vurgulayan Balcı, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin ata sporlarımızdan biri olan okçuluk ile tanışması ve içlerinde yetenekli olanların bu spora yönlendirilmesi bizim için ayrı bir önem taşıyor. Eren de bu yetenekli çocuklarımızdan birisi. Onun Altındağ'da açtığımız okçuluk kursu sayesinde okçulukla tanışması, burada yeteneğini keşfetmesi ve en güzeli de engelleri bu spor sayesinde ortadan kaldırması gerçekten çok güzel. Onun severek bu sporu yapıyor olması, aslında bizim de hayallerimizin gerçek olması demek. Eren'e ve onu yetiştiren ailesine, öğretmenlerine çok teşekkür ederim. Başarılarının devamını dilerim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı