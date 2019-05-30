3 yaşındaki kız çocuğuna ilaç dayağı kamerada
Bursa'da bir kadın, ilacını içmeyen 3 yaşındaki çocuğu dövdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa'da bir kadın ilacını içmeyen 3 yaşındaki çocuğu feci şekilde hırpaladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesinde gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilacını içmek istemeyen 3 yaşındaki kızına sinirlenen ve annesi olduğu tahmin edilen kadın, onu ikna edemeyince şiddet uygulamaya başladı.
KAMERAYA YANSIDI
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, bir marketin önünde bebek arabasıyla oturan kızına ilacı vermek isteyen kadın; kızının istememesi üzerine ilk olarak tokat attı. Hırsını alamayan kadın, bebek arabasını tekmeledi. Küçük kızın ablası olduğu sanılan büyük kız ise annesini engellemeye çalıştı.
Hayli sinirlenen kadın çocukları alarak gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (10)
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ulan senlenden bir kişi yattıda sana anne olma lütfünu verdi. . . . umarımki bu görüntüleri izlerde seni bayılana kadar dövdükten sonra kapıya koyor. . kalan hayatınında hayat kadını olarak sokaklarda gecirirsin. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Baba saglamsa anneyide cocuguda idare etmeyi bilir. Bir bakmissiniz cocuk buyumus cocuk cok iyi bir yerlere gelmis. Sonra herkes onu tebrik eder. Siddetle buyutmeyen anneleride dengiz birileri gelir yerden yere vurur. Bir bakmissiniz misler gibi piril piril olan cocuk bir piskopata donusur. O yuzden boyle durumlari idare edebilmek onemli. Tabiki cocuk icin icler acisi bir durum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH BİNBİR TÜRLÜ BELANI VERSİN . . FALFOLOŞ . BU KADIN BULUNMALI. ÇOCUK ELİNDEN ALINMALI. BU MUBAREK GÜNDE DUY YARABBİM. TERS GELSİN ŞU KADIN.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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rabbim kimisine cocuk verir böyle davranır kimisine vermez hasretiyle yandırırCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu kadın evde daha kötü yapıodur demedi demeyin devlet babanın bir an önce araştırıp ögrenmesi lazım bmyle anne olmaz olsun yazık nasıl eliniz kalkıor anlamıorum rabbim ıslah eylesinCevap Yaz Yayından Kaldır