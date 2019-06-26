Özcan Deniz ve Feyza Aktan tek celsede boşandı

Bir süredir boşanacakları konuşulan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, Çağlayan Adliyesinde anlaşmalı olarak 15 ay süren evliliklerini bitirdiler.

ARBEDE YAŞANDI

Posta'nın haberine göre, Özcan Deniz ile Feyza Aktan bugün boşanma davası için Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Başından beri basından gizlenmeye çalışılan olayda çifti görüntülemek isteyen gazeteciler ile güvenlik arasında arbede yaşandı.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Özcan Deniz ile Feyza Aktan anlaşmalı olarak boşandı.

15 AY ÖNCE NİKAH MASASINA OTURMUŞTU

46 yaşındaki Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz , 2016'dan beri aşk yaşadığı, kendinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de nikâh masasına oturmuştu.

İHANET İDDİASI

Sürpriz ayrılığın perde arkasında ise ihanet olduğu iddia edilmişti. Söylenenlere göre Feyza Aktan, Özcan Deniz'in cep telefonunda başka bir kadından gönderilmiş mesajlar buldu. Eşine hesap soran Aktan ile Deniz arasında büyük bir tartışma çıktı ve çift evliliklerini bitirmeye karar verdi.