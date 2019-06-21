Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın boşanma kararının nedeni ortaya çıktı

Şarkıcı Özcan Deniz'in 15 ay önce evlendiği oğlunun annesi Feyza Aktan ile nikah masasına oturmuştu. Ayrılığın duyulmasının ardından çift hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

İHANET İDDİASI

Sürpriz ayrılığın perde arkasında ise ihanet olduğu konuşuluyor. Söylenenlere göre Feyza Aktan, Özcan Deniz'in cep telefonunda başka bir kadından gönderilmiş mesajlar buldu. Eşine hesap soran Aktan ile Deniz arasında büyük bir tartışma çıktı ve çift evliliklerini bitirmeye karar verdi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Boşanma davası, Özcan Deniz'in avukatının başvurusu üzerine İstanbul 8. Aile Mahkemesi'nde açıldı. Çekişmeli olarak görülecek davaya tarafların talebiyle yayın yasağı getirildi.

VELAYETİ İKİ TARAF DA İSTİYOR

Posta'nın haberine göre, kulislerde her iki tarafın da Kuzey'in velayetini istediği ve maddi konuda aralarında bir anlaşma sağlanamadığı konuşuluyor.