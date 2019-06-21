Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın boşanma dilekçesinde dikkat çeken isim detayı

Hamile olduğunu öğrendikten sonra Feyza Aktan ile evlenen oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in boşanma haberleri gündeme bomba gibi düştü. Feyza Aktan, kısa sürede haberleri yalanladı ancak çiftin boşanma protokolü ortaya çıktı. Feyza olarak tanınan Aktan'ın aslında Fatıma olduğu da boşanma dilekçesinde ortaya çıktı.

BOŞANMAK İÇİN AVUKATINA TALİMAT VERDİ

Özcan Deniz, geçtiğimiz yıl mart ayında kendisinden 21 yaş küçük Feyza Aktan ile nikah masasına oturmuştu. Kuzey adında bir oğulları olan çiftten kötü haber geldi. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; eşinden boşanma kararı alan Özcan Deniz dava için avukatına talimat verdi.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Sosyal medya kısa sürede yayılan boşanma iddialarına ilk yalanlama Feyza Aktan'dan geldi. Aktan, Deniz'le sarmaş dolaş pozunu "Hayat arkadaşım.. Aşık olduğum adam! Sen, benim ve oğlumuzun başına gelen en güzel şeysin.. yerim hep başının üzeri oldu ne şanslıyım ki aşkı seninle deneyimledim. İyi ki bizimsin" notuyla paylaştı.

GERÇEK ADI BAŞKA ÇIKTI

Bu gelişmelerin ardından çiftin boşanma protokolü ortaya çıktı. Özcan Deniz'in boşanma dilekçesi ortaya çıkınca Feyza Aktan'ın da gerçek adının Fatıma olduğu öğrenildi.