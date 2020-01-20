: Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'e rekor teklif! Dudak uçuklatıyor

20.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:12

Özcan Deniz, geçen yıl bir yatak firmasının reklamında oynadı. Reklam filminin yönetmen koltuğunda da oturan Özcan Deniz, çok kısa bir sürede satışları artırdı. İddialara göre rakamların yükselmesinden büyük memnuniyet duyan firma ise geçtiğimiz günlerde yeni bir reklam filmi için oyuncuyu tekrar aradı.

2 MİLYON LİRALIK TEKLİF

Takvim'in haberine göre, yeni reklam filminin bebek odası temalı olacağını belirten yetkililer, oyuncu ve oğlu Kuzey'e 2 milyon liralık teklif yaptı. Bu teklife sıcak bakan Özcan Deniz'in önümüzdeki günlerde Feyza Aktan'dan olan oğluyla ilk kez kamera karşısına geçmesi bekleniyor. İlk reklamdan tam 4 milyon lira aldığı konuşulan oyuncunun son kazancını da oğlu adına açtırdığı bir banka hesabına yatıracağı söyleniyor.

Dizi yapımcılığı da yapan Özcan Deniz, reklam filmlerinin yanı sıra 9 yıl aradan sonra döndüğü sahnelerden de para kazanıyor.

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