Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'e rekor teklif! Dudak uçuklatıyor
Şarkıcı Özcan Deniz'in Feyza Aktan'dan olan oğlu Kuzey'e bir yatak firmasından 2 milyon liralık reklam teklifi geldi. Teklife sıcak baktığı söylenen şarkıcının, alacağı ücreti oğlu için bankaya koyacağı iddia edildi.
Özcan Deniz, geçen yıl bir yatak firmasının reklamında oynadı. Reklam filminin yönetmen koltuğunda da oturan Özcan Deniz, çok kısa bir sürede satışları artırdı. İddialara göre rakamların yükselmesinden büyük memnuniyet duyan firma ise geçtiğimiz günlerde yeni bir reklam filmi için oyuncuyu tekrar aradı.
2 MİLYON LİRALIK TEKLİF
Takvim'in haberine göre, yeni reklam filminin bebek odası temalı olacağını belirten yetkililer, oyuncu ve oğlu Kuzey'e 2 milyon liralık teklif yaptı. Bu teklife sıcak bakan Özcan Deniz'in önümüzdeki günlerde Feyza Aktan'dan olan oğluyla ilk kez kamera karşısına geçmesi bekleniyor. İlk reklamdan tam 4 milyon lira aldığı konuşulan oyuncunun son kazancını da oğlu adına açtırdığı bir banka hesabına yatıracağı söyleniyor.
Dizi yapımcılığı da yapan Özcan Deniz, reklam filmlerinin yanı sıra 9 yıl aradan sonra döndüğü sahnelerden de para kazanıyor.
Haber Videosu: Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'e rekor teklif! Dudak uçuklatıyor
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VAY BEEEEEECevap Yaz Yayından Kaldır
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reklam icin para vermek yerine kaliteli maf yapsalar uygun fiat dan satilmasi daha mantikli ben resim de cocuk erkek var diye bir sey almamCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bazı çocuklar doğuştan şanlıCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bende meşhur olmak istiyorum. :((((Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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hangi firmanın reklamında oynayacaksa almayalım. . . sanatçı (!) üzerinden aylarca haber olur. . . reklam tv den kalksa bile yok oğlu oynadı vs. . . almayın. . . almayın. . . almayın. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ayşegül SENİ SEVMİYORUM.Bitti.Hoşcakal.Cevap Yaz 25 Yayından Kaldır
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Sakın bir delilik yapıp intihar falan etme ha, hiç kimse için ölmeye değmez, öldüğünle kalırsın, hiç kimsenin umurunda olmaz, ağlarsa bir tek annen ağlar...Yayından Kaldır
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Ula Ayşegül evli değilmi zaten ?Yayından Kaldır
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Bulmadım ama seninle evlenmemiz hayal.Her şeyi tadında bırakmak lazım.Hakkını helal et.Hoşcakal.Yayından Kaldır
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Yeni birinimi buldun yoksa ???7 Yayından Kaldır