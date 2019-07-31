Özcan Deniz'den bir ay önce boşanan Feyza Aktan'dan kafa karıştıran paylaşım
Özcan Deniz'den bir ay önce boşanan Feyza Aktan'dan kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Aktan eski eşi ve oğlunun fotoğrafını paylaştı.
Şarkıcı Özcan Deniz ile oğlunun annesi Feyza Aktan geçtiğimiz ay sürpriz bir kararla evliliklerini sonlandırmıştı. Boşandıktan bir hafta sonra yeniden bir araya gelerek el ele görüntülenen ünlü çift kafaları fazlasıyla karıştırmıştı.
KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI
Bodrum'daki tatillerine devam eden Aktan'la Deniz oğulları Kuzey'le deniz ve güneşin keyfini çıkarıyorlar. Feyza Aktan, dün sosyal medya hesabından eski eşi Özcan Deniz'le oğlu Kuzey'in uyurken çektiği bir karesini paylaşıp kalp emojisi koydu. Deniz'de Aktan'ın bu paylaşımına kalp emojisiyle karşılık verdi.
ÖZCAN DENİZ KAYITSIZ KALMADI
Geçtiğimiz yıl Mart ayında dünya evine giren, bu yıl Haziran ayında boşanan Deniz ve Aktan, çocukları Kuzey için ortak velayet almıştı.
YORUMLAR (2)
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Baba kız gibi mi desem, dede torun gibi mi? bilemedim. . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bizlerin aklıyla oynuyorlar . Ayrımışlarmış . şimdi el ele ama’da ne güzel marifet sizin için , çok üzülmüştük ayrıldınız diye aman aman çok sevindik barıştınız diye çokta komiksiniz bize ne .Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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