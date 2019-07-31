Özcan Deniz'den bir ay önce boşanan Feyza Aktan'dan kafa karıştıran paylaşım

Şarkıcı Özcan Deniz ile oğlunun annesi Feyza Aktan geçtiğimiz ay sürpriz bir kararla evliliklerini sonlandırmıştı. Boşandıktan bir hafta sonra yeniden bir araya gelerek el ele görüntülenen ünlü çift kafaları fazlasıyla karıştırmıştı.

KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI

Bodrum'daki tatillerine devam eden Aktan'la Deniz oğulları Kuzey'le deniz ve güneşin keyfini çıkarıyorlar. Feyza Aktan, dün sosyal medya hesabından eski eşi Özcan Deniz'le oğlu Kuzey'in uyurken çektiği bir karesini paylaşıp kalp emojisi koydu. Deniz'de Aktan'ın bu paylaşımına kalp emojisiyle karşılık verdi.

ÖZCAN DENİZ KAYITSIZ KALMADI

Geçtiğimiz yıl Mart ayında dünya evine giren, bu yıl Haziran ayında boşanan Deniz ve Aktan, çocukları Kuzey için ortak velayet almıştı.