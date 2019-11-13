Ozan Güven'le aşk yaşadığı konuşulan Yüsra Geyik'ten ilginç çıkış: Bu benim haddime değil
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Ozan Güven'le aşk yaşadığı konuşulan Yüsra Geyik'ten ilginç çıkış: Bu benim haddime değil

Geçtiğimiz günlerde bir mağazaya el ele girerken görüntülenen Yüsra Geyik ile Ozan Güven, rol aldıkları tiyatro oyunundan çıkarken görüntülendi. Geyik aşk iddiaları için "Bu benim haddime değil" derken Güven dedikodulara sessiz kaldı.

13.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:04
Ozan Güven'le aşk yaşadığı konuşulan Yüsra Geyik'ten ilginç çıkış: Bu benim haddime değil

Başarılı oyuncu , Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik ile görüntülendi. El ele 'deki bir mağazaya giren ikili, geçtiğimiz akşam birlikte rol aldıkları ''um Ben' oyunu çıkışında görüntülendi.

AŞK İDDİALARINA SESSİZ KALDI

Habertürk'te yer alan habere göre: Yan yana gelmekten çekinen çift, mekandan ayrı ayrı çıktı. Muhabirlerin yanından geçerek hızla aracına doğru giden Ozan Güven, iddialara sessiz kalarak sadece "Tiyatro oyunu güzel gidiyor" demekle yetindi.

"BU BENİM HADDİME DEĞİL"

Ozan Güven'den sonra mekandan çıkan Yüsra Geyik ise "Yönetmenimizin doğum günü bugün. Her şey yolunda gidiyor. Yoğun çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Güven ile aşk iddialarının sorulduğu Geyik "Açıklama yapmam. Bu benim haddime değil" diyerek topu Ozan Güven'e attı.

Oyuncu Ozan Güven, uzun bir süredir tasarımcı ve oyuncu Ece Önen ile aşk yaşıyordu.

Ece Önen ve Ozan Güven
Yüsra Geyik ve Ozan Güven

Kaynak: Diğer

Haber Videosu: Ozan Güven'le aşk yaşadığı konuşulan Yüsra Geyik'ten ilginç çıkış: Bu benim haddime değil
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HABER YORUMLARI (1)

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    kimin haddine :))) belliki genç kızımız ozan güveni göklere kaldırıken kendinide yerlere gömmüş haberi yok
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