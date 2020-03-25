Ozan Güven kız arkadaşıyla gecelerde yakalandı
Adı son olarak kendisinden 15 yaş küçük olan oyuncu Yüsra Geyik ile anılan Ozan Güven, önceki akşam esmer bir kadınla yakalandı. Muhabirleri görünce sinirlenen Güven, koronavirüsü bahane ederek "Fazla yaklaşmayın" diyerek tepki gösterdi.
25.03.2020 07:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:49
UçanKuş TV kameralarına yakalanan Ozan Güven, gergin tavırlar sergiledi. Muhabirleri "Fazla yaklaşmayın arkadaşlar" diyerek tersleyen oyuncu, yanındaki kadınla beraber uzaklaştı.
Ozan Güven yanındaki kadınla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
Kaynak: Diğer