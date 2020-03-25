Ozan Güven kız arkadaşıyla gecelerde yakalandı Adı son olarak kendisinden 15 yaş küçük olan oyuncu Yüsra Geyik ile anılan Ozan Güven, önceki akşam esmer bir kadınla yakalandı. Muhabirleri görünce sinirlenen Güven, koronavirüsü bahane ederek "Fazla yaklaşmayın" diyerek tepki gösterdi.

UçanKuş TV kameralarına yakalanan Ozan Güven, gergin tavırlar sergiledi. Muhabirleri "Fazla yaklaşmayın arkadaşlar" diyerek tersleyen oyuncu, yanındaki kadınla beraber uzaklaştı. Ozan Güven yanındaki kadınla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Kaynak: Diğer