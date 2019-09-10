Ozan Güven ile Yüsra Geyik el ele görüntülendi

10.09.2019 15:10

Oyuncu Ozan Güven'in 14 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Hüsnü Çoban'ın kızı 'Zeliş' olarak tanınan Yüsra Geyik ile aşk yaşadıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk yaşadıkları konuşulan ikilinin ise arasında 15 yaş var.

EL ELE YAKALANDILAR

Söylemezsem Olmaz programının haberine göre; 44 yaşındaki Ozan Güven ve 29 yaşındaki Yüsra Geyik, Kadıköy'de dün sabah saatlerinde el ele bir ayakkabı mağazasına girerken objektiflere yansıdı. Haklarında aşk iddiası ortaya atılan oyuncu ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

2 YILLIK SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Başarılı oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz hafta 2 yıldır aşk yaşadığı Ece Önen ile görüntülenmişti. Haklarında ayrılık iddiaları ortaya atılan çiftten Güven, çıkan haberleri yalanlayarak ilişkilerinin devam ettiğini söylemişti.

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 1990 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlkokula başlamasından 1 sene sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşti. İlkokuldayken tiyatroya ilgi duydu ve bu alanda kendisini geliştirdi. Ekranlara Hayat Bilgisi ve Yabancı Damat dizilerinde aldığı küçük rollerle merhaba dedi. 2005 yılında Yumurcak TV'de sunuculuk yaptı.

Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan genç oyuncu Yüsra Geyik, 14 yaşındayken oyunculuk ajansına kaydoldu. 2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, asıl tanınırlığını Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. Genç oyuncu, Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor. 12 senedir Arka Sokaklar'ın kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, diziye başladığında ise 16 yaşındaydı.