Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
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Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'un kendisini ağır şekilde darbettiği gerekçesiyle dava açtığı Ozan Güven, çok fazla tehdit ve hakaret aldığı için dosya hakkında gizlilik kararı aldırdı.

03.07.2020 17:35 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:10

Kendisinden 17 yaş büyük olan oyuncu Ozan Güven ile aşk yaşayan Deniz Bulutsuz, sevgilisi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi olmuştu.

AİLE MAHKEMESİ BULUTSUZ'UN TALEBİNİ KABUL ETTİ

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Bulutsuz yaptığı açıklamada, bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını, şiddet gördüğü sırada evden çıkmasına izin vermeyerek canına kastettiğini fiziksel ve duygusal şiddet yaşadığını belirterek Ozan Güven'in cezalandırılmasını isterken Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talep etmiş, Aile Mahkemesi, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında Deniz Bulutsuz'un talebini kabul etmişti.

Ozan Güven'in genç kadına yönelik, şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasına karar veren mahkeme, 2 ay süreyle kararın uygulanmasına hükmedip, kararın ihlal edilmesi durumunda Güven'in tazyik hapsine çarptırılmasına karar vermişti.

DOSYAYA GİZLİLİK KARARI KOYULDU

Tüm bu gelişmeler üzerine Ozan Güven'den bir atak geldi. Güven, çok fazla tehdit ve hakaret içerikli mesajlar aldığını ileri sürürek savcılığa başvurdu. Güven dosyaya gizlilik kararı verilmesi talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya gizlilik kararı koydu.

Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı

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Haber Yorumları (2)
COSKUN ALAN: Bak ozan efendi öyle yalan dolan. Değil ismim açık net senin gibileri Allah c.c tez zamanda belasını versin. Erkek adam kadına kıza vurmaz gücün kadinami yetiyor. Yazıklar olsun sana inşallah belanı bulursun
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HUZUR: kadin ALLAH in emaneti....emanete hiyanet edenin iki yakasi bir araya gelmez....bayanlar para söhret ev araba onemli degil..karaktere bakin ALLAH korkusu olanla evlenin........dünya gecici herkes misafir huzur önemli.........
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