Ozan Doğulu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ozan Doğulu hayatı ve biyografisi nedir?

Ozan Doğulu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ozan Doğulu hayatı ve biyografisi nedir?İşte detaylar haberimizde...

OZAN DOĞULU KİMDİR?

Ozan Doğulu (d. 13 Ocak 1972, İstanbul), Türk DJ ve aranjör.

Şarkıcı Kenan Doğulu'nun ağabeyi ve besteci merhum Yurdaer Doğulu'nun oğludur. Annesi ise Serpil Doğulu'dur. Canan Doğulu adında moda ve tasarım ile ilgilenen bir kız kardeşi vardır. Aslen Gazianteplidir.

Uzun bir süre Sezen Aksu'nun orkestra şefliğini yapmıştır, şimdilik ise yoğun tempo dolayısıyla kendisini daha çok kardeşinin albüm ve konser çalışmalarına vermiştir. Ayrıca kendi müzik projesi olan "Ozan Doğulu Live Project"i DJ performanslarıyla çeşitli mekânlarda ve etkinliklerde yürütmektedir.

Ozan Doğulu piyanoyla çocukken tanıştı ve Zeki Müren dâhil olmak üzere birçok sanatçının arkasında çaldı. Gününün çoğu vaktini piyano çalmaya adadı ve konservatuvarı birincilikle bitirdi.

2003 yılında Bursa'da Sezen Aksu konserinde tanıştığı Ece Yosmaoğlu ile 18 Aralık 2007 tarihinde Maslak Refresh The Venue'de evlenmiştir. İlk kızları Arya, 24 Mayıs 2008 tarihinde dünyaya gelmiştir. Çiftin daha sonra Lila ve Elya adında iki kızı daha dünyaya gelmiş[1] ve çift 2018 yılında boşanmıştır.

15 Haziran 2010 tarihinde DMC'den 130 Bpm isimli ilk albümünü çıkarmış ve bu albümde sanatçıya Sezen Aksu, Tarkan, Kenan Doğulu, Sıla, Ferhat Göçer, Ajda Pekkan, Mustafa Ceceli, Ziynet Sali ve Agusev Brass Band eşlik etmiştir. Albümün ilk klibi, sözlerinin Sıla'ya ve müziğinin Ozan Doğulu'ya ait olduğu "Alain Delon" isimli şarkıya çekilmiş ve Haziran ayında gösterime girmiştir. İkinci klip ise Ziynet Sali'nin seslendirdiği "Sen Mutlu Ol" şarkısına çekilmiştir.

DİSKOGRAFİ

Albümleri

130 Bpm (2010)

130 Bpm Allegro (2011)

130 Bpm Moderato (2014)

130 Bpm Quartet (2015)

130 Bpm Forte (2017)

130 Bpm Kreşendo (2019)

Teklileri

Dağılmak İstiyorum (feat Model) (2012)

Uzun Lafın Kısası (ft. Gülden Mutlu & Bahadır Tatlıöz) (2016)

Kime Ne (ft. Gökçe) (2016)

Wet (ft. Baby Brown & Ece Seçkin) (2016)

Yağmur (ft. Ziynet Sali) (2016)

Klipleri

130 Bpm (2010)

Alain Delon

Hata

Sen Mutlu Ol

Bunlar da Geçer

Kaybolan Yıllar

130 Bpm Allegro (2011)

Daha

Aşkistan

130 Bpm Moderato (2014)

Harika

Naparsan Yap

Böyle Akşamlar

Hoşuna mı Gidiyor

130 Bpm Forte (2017)

Kulüp

Sayın Seyirciler

Derdim Çok

Hey

130 Bpm Kreşendo (2019)

Gerçek Şu ki

Ne Zamandır

Deli Fişek

Yok De

Elizabeth

Yanar