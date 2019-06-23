Oyunu kullanan ünlü isimlerin 23 Haziran paylaşımları
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için İstanbul'da oy verme işlemi saat 08: 00'da başladı. Ünlü isimlerde sandıklar açılır açılmaz oylarını vermeye başladı.
Yaklaşık 10 milyon kişinin oy kullanacağı İstanbul'da sandıklar, yapılan hazırlıkların ardından 08.00'da oy kullanımına açıldı. Vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren oy kullanılacak okullara adeta akın etti. Ünlü isimlerde sandık başında poz vererek sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İşte ünlü isimlerin seçim paylaşımları...
HADİSE
"Oy ver"
ECE ERKEN
"Vatana millete hayırlı olsun. Vatandaşlık görevimizi yaptık."
İPEK TANRIYAR
"Biz yine geldik. Canım Beylikdüzü'mmm"
EMRE ALTUĞ
"Oy verdik hayırlı olsun"
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