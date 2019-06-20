Oyunculuğa ara veren Burak Hakkı, traktör koltuğuna oturdu

Oyuncu Burak Hakkı, oğlu doğduktan sonra tarıma merak sardı. Ünlü isim Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde organik tarım yapıyor. Burak Hakkı, tarlasını sularken çekilen fotoğrafları Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

"ALET İŞLER, EL ÖVÜNÜR"

Burak Hakkı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının altına, "Çalışmak bizim işimiz. Alet işler, el övünür" notunu düştü.Hakkı başka bir fotoğrafına ise, "Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ' Başka atasözü?" notunu ekledi.

YENİ HAYATINI ANLATMIŞTI

Bir televizyon programına katılan Burak Hakkı yeni hayatını anlatmıştı. Hakkı, "2008 yılında oğlum Rüzgar doğdu. O doğduğu zaman onun geleceği için bir şeyler yapmak istedim. Aynı yıl bu araziyi aldım. Ailem 20 yıldır Gelibolu'da yaşıyor. Yaklaşık 10 yıldır da bahçe ile meşgul oluyoruz, toprakla uğraşmayı çok seviyorum. 10 yıl önce bu kadar ceviz ağacım yoktu. Bu arsayı aldığım zaman genelde burada zeytin yetiştiriyorlardı. Ben biraz daha araştırıp 'Kurtuluş Savaşı' zamanında bu topraklarda ceviz ağacı yetiştirildiğini öğrendim. Cevizin yetişme şartlarını da araştırdım ve burayı ailemle birlikte ceviz bahçesi yapmaya karar verdik. Birçok şeyi kendim internetten araştırarak öğrendim, çok fazla profesyonel destek almıyoruz bu da bizim için çok keyifli oluyor. Ben ağaçlarda budama işlemini seviyorum. Annem ise aşılama işleriyle uğraşıyor.Bu arazi ile uğraşmayı seviyorum. Burada birçok şey yetişiyor. Toprakla uğraşmak beni dinlendiriyor. Şu an da buraya yetemiyorum aslında, zor bir arazi bunun için sürekli araştırıyorum. En büyük hedefim burayı en iyi hale getirmek." ifadelerini kullanmıştı.