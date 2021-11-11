Oyuncu Zeynep Tokuş, yoga yaparken verdiği pozla ağızları açık bıraktı

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştığı Deli Yürek dizisiyle tanınan başarılı oyuncu Zeynep Tokuş, evlendikten sonra mesleği bırakarak yoga eğitmenliği yapmaya başladı. 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Tokuş'un yaptığı birbirinden zor hareketleri de sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

ESNEKLİĞİYLE HAYRAN BIRAKTI

Instagram'da 95 binden fazla takipçisi bulunan Zeynep Tokuş, son olarak duvarın önünde amuda kalktığı bir pozunu paylaştı. Ünlü ismin "Bedenlerimizi esnetmeyiz. Zihinlerimizi esnetiriz, bedenimiz uyum sağlar" notuyla paylaştığı fotoğrafı görenler hareketi anlamakta güçlü çekti.

"5 DAKİKADIR BAKIYORUM HAREKETİ ÇÖZEMEDİM"

Tokuş'un paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları, "Hocam neresi kolun, neresi bacağın kafam karıştı", "5 dakikadır bakıyorum hareketi çözemedim" ve "Önünde saygıyla eğiliyorum" yorumu yapıldı.

İşte Zeynep Tokuş'un birbirinden zor hareketlerinden bazıları...

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