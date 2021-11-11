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Oyuncu Zeynep Tokuş, yoga yaparken verdiği pozla ağızları açık bıraktı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Oyunculuğu bırakarak yoga eğitmenliği yapmaya başlayan Zeynep Tokuş, esnekliğiyle yine ağızları açık bıraktı. Amuda kalkarak yapılması çok zor bir hareketi yapan Tokuş'un paylaşımını gören takipçileri "Hareketi çözebilmek için fotoğrafa 5 dakika baktık" yorumunu yaptı.

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştığı Deli Yürek dizisiyle tanınan başarılı oyuncu Zeynep Tokuş, evlendikten sonra mesleği bırakarak yoga eğitmenliği yapmaya başladı. 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Tokuş'un yaptığı birbirinden zor hareketleri de sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Instagram'da 95 binden fazla takipçisi bulunan Zeynep Tokuş, son olarak duvarın önünde amuda kalktığı bir pozunu paylaştı. Ünlü ismin "Bedenlerimizi esnetmeyiz. Zihinlerimizi esnetiriz, bedenimiz uyum sağlar" notuyla paylaştığı fotoğrafı görenler hareketi anlamakta güçlü çekti.

Oyuncu Zeynep Tokuş, yoga yaparken verdiği pozla ağızları açık bıraktı

Tokuş'un paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları, "Hocam neresi kolun, neresi bacağın kafam karıştı", "5 dakikadır bakıyorum hareketi çözemedim" ve "Önünde saygıyla eğiliyorum" yorumu yapıldı.

Oyuncu Zeynep Tokuş, yoga yaparken verdiği pozla ağızları açık bıraktı

Oyuncu Zeynep Tokuş, yoga yaparken verdiği pozla ağızları açık bıraktı

Oyuncu Zeynep Tokuş, yoga yaparken verdiği pozla ağızları açık bıraktı

Oyuncu Zeynep Tokuş, yoga yaparken verdiği pozla ağızları açık bıraktı

Oyuncu Zeynep Tokuş, yoga yaparken verdiği pozla ağızları açık bıraktı

Oyuncu Zeynep Tokuş, yoga yaparken verdiği pozla ağızları açık bıraktı

Oyuncu Zeynep Tokuş, yoga yaparken verdiği pozla ağızları açık bıraktı

Oyuncu Zeynep Tokuş, yoga yaparken verdiği pozla ağızları açık bıraktı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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