: Oyuncu Zeynep Koçak babasını kaybetti

21.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:15

Bir dönemin popüler TV programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler Bunlar'la adını duyuran Zeynep Koçak, sosyal medya hesabından babasını kaybettiğini duyurdu.

"İLK DEFA BU KADAR BÜYÜK ACI YAŞIYORUM"

Genç oyuncu babası ile fotoğrafını paylaşarak "İlk defa bu kadar büyük bir acı yaşıyorum. Nasıl başa çıkarım onu da bilmiyorum. Benim canım babam her şeyim huzur içinde uyu. Benim hayatta kalma rehberim sendin simdi yerimi yönümü göremeden karanlıkta ilerliyorum. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

DEĞİŞİMİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Yayınlandığı dönem ekranların en çok izlenen programlarından olan Çok Güzel Hareketler Bunlar'da sarışınlığı ve zayıf haliyle dikkat çeken Zeynep Koçak'ın o günden bugüne değişimi olay olmuştu. Sarı saçlarını siyaha boyayan ve kilo alan Koçak yeni haliyle oldukça beğenilmişti.

ZEYNEP KOÇAK KİMDİR?

Zeynep Koçak 27 Ağustos 1983 yılında Ankara'da doğdu. Ted Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Koçak öğrenim süresi boyunca klip ve kısa film yönetmenliği yaptı.

Kendisinin yazıp yönettiği Müdahale isimli kısa film birçok ünlü festivale katıldı ve ödül aldı. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir. Neşeli Hayat ve Çok Filim Hareketler Bunlar adlı filmlerde yer aldı. Kral TV Video Müzik Ödüllerinde Oğuzhan Koç ile birlikte en iyi film müziği ödülünü aldı. Birçok Vodafone reklamı yazıp oynadı. Beyaz Show'da Kelebeğin Mağdurları adlı skeçte oynadı. BKM Mutfak bünyesinde özel günlerde skeçler yazıp oynadı. Kendisinin yazıp yönettiği kısa animasyon filmi TikTak, 2015 Cannes Film Festivali'nde en iyi dallarda ödül aldı. Aynı zamanda 52. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kısa Film adaylığı gösterdi.

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