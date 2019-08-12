Oyuncu Yunus Günçe, eşini araba fırçasıyla köpükleyip tazyikli suyla yıkadı

Oyuncu Yunus Günçe, eşini araba fırçasıyla köpükleyip tazyikli suyla yıkadı

Birbirinden eğlenceli videolarla gündeme gelen oyuncu Yunus Günçe, eşini araba fırçası ile yıkadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

12.08.2019 15:43
Oyuncu Yunus Günçe, eşini araba fırçasıyla köpükleyip tazyikli suyla yıkadı

Survivor'un sevilen yarışmacılarından Yunus Günçe sosyal medya hesabında eşi Işık Selin Günçe ile çektiği videolar ile gündeme geliyor. Günçe, son olarak eşini fırçayla yıkadığı videoyla sosyal medyaya damga vurdu.

EĞLENCELİ VİDEOLAR PAYLAŞIYORLAR

Katıldığı Survivor 2016 yarışmasıyla ününü geniş kitlelere ulaştıran Yunus Günçe, bir yıl önce evlendiği tiyatrocu Işık Selin Kuyumcu ile İnternet platformlarından eğlenceli videolar paylaşıyor.

ÖNCE KÖPÜKLEDİ, SONRA TAZYİKLİ SUYLA YIKADI

Yer aldığı her projede performansıyla alkış toplayan sevilen oyuncu, eşini önce fırça ile köpükledi daha sonra tazyikli su ile yıkadı. Günçe, bu görüntüleri sosyal medya hesabından "İntikam mı, titizlik mi" notuyla paylaştı.

Oyuncu Yunus Günçe, eşini araba fırçasıyla köpükleyip tazyikli suyla yıkadı
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