Oyuncu Yasemin Özilhan'ın Şalvar Pantolonu Alay Konusu Oldu

Bi dönemin en sevilen dizisi 'Doktorlar' ile adını duyuran oyuncu Yasemin Özilhan, önceki gün paylaştığı fotoğrafla alay konusu oldu. Özilhan'ın şalvar kot pantolonu takipçileri tarafından hiç beğenilmedi.

KOT PANTOLONU ALAY KONUSU OLDU

Yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam süren güzel oyuncu, stiliyle de kısa sürede dikkatleri üzerinde topladı. Ancak Özilhan'ın son paylaştığı fotoğrafındaki pantolonu takipçilerinin alay konusu oldu.

1900 TL'LİK PANTOLONUYLA TAVUK BUDUNA BENZETİLDİ

Her zaman tarzı ile adından söz ettiren Yasemin Özilhan, dünkü kombini ile şaşırttı. Sosyetik güzel, 323 euro yani 1900 lira değerindeki Attico marka bol pantolonuyla sosyal medyaya damga vurdu. Özilhan'ın şalvar pantolonu ise tavuk buduna benzetildi.

İşte Yasemin Özilhan'ın şalvar pantolonu hakkında yapılan bazı yorumlar: