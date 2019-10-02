Oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, konserde giydiği mini elbisesiyle dikkat çekti

02.10.2019 09:00

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Asiye karakterini canlandıran şarkıcı Öykü Gürman, sahne kıyafetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta transparan kostümüyle sahneye çıkan Gürman, bu sefer de cesur bir mini elbise giydi.

CESUR MİNİSİYLE DİKKAT ÇEKTİ

"Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısıyla tanınan ve dizideki başarısıyla herkesi kendine hayran bırakan Öykü Gürman, oyunculuğun yanı sıra konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Uzun saatler süren dizi çekimlerinden ayırdığı zamanlarda konser veren Gürman, giydiği kostümlerle de dikkat çekiyor. Önceki akşam bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı, giydiği mini elbisesi ve derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

TRANSPARAN TULUM GİYMİŞTİ

1,9 milyon takipçisi olan Instagram hesabından cesur pozlarını paylaşan Öykü Gürman, geçtiğimiz hafta da transparan bir tulum giyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

İşte Öykü Gürman'ın dikkat çeken bazı pozları...