Oyuncu Tuba Ünsal'dan balkonda göğüs dekolteli poz

10.10.2019 12:01

Uzun süredir evli iş insanı Caner Karaloğlu il yasak aşk yaşayan oyuncu Tuba Ünsal, Instagram'dan verdiği cesur pozla adından söz ettirdi.

AŞKINI ÇEKİNMEDEN YAŞIYOR

İspanyol model Elisabeth Mas ile eşi Caner Karaloğlu'nun evliliğindeki üçüncü kadın ilan edilen Tuba Ünsal, gelen tepkilere rağmen aşkını yaşamaktan çekinmiyor.

BALKONDA GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

Sosyal medya paylaşımlarına da son hızla devam eden 37 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından üzerinde sadece gömleğin olduğu pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünsal siyah-beyaz paylaştığı fotoğrafının altına "Akıp giden bir bataklığın içindeyiz hepimiz ama yıldızlara bakıyor bazılarımız" notunu düştü. Ünsal'ın cesur pozuna ise kısa sürede beğeni yağdı.