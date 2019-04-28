Oyuncu Tolga Pancaroğlu, Şiddet ve Şantaj Davasından Beraat Etti

En son Baba Candır dizisinde rol alan oyuncu Tolga Pancaroğlu, kadına şiddet ve şantaj nedeniyle yargılandığı davada suçsuz bulundu. Oyuncu davadan aklandığı haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

ŞİDDET VE ŞANTAJ İDDİASI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Tolga Pancaroğlu, sunucu sevgilisi Eda Küçük'e şiddet uygulayıp şantaj yaptığı gerekçesiyle iki yıldır yargılanıyordu. Pancaroğlu, dava sonucunda beraat etti. "Adalet yerini buldu. Kadına şiddet ve şantaj suçlamalarından aklandım" ifadelerini kullandı.

"MAĞDUR OLDUM"

İkili arasındaki davada ikinci raund başladı. Pancaroğlu, eski sevgilisine kendisine iftira attığı gerekçesiyle maddi-manevi tazminat davası açacağını söyledi. Oyuncu, iki yıllık yargılama sürecinde iki dizi ve bir sinema projesinin iptal edildiğini ve bu sebeple mağduriyet yaşadığını belirtti.

"BANA SUÇ ATTI"

Tolga Pancaroğlu, davadan beraat edince şu tweeti etti: "Allah kimseyi kendi görüntülerini çekip başkasına suç atacak tıynette insanlarla karşılaştırmasın."