Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti
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Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti

24.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:56

Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı Kuruluş Osman'ın son bölümünde bir veda yaşandı. Dizide Ertuğrul Bey'in ölümü herkesi gözyaşlarına boğdu. Dizinin merakla beklenen 40. bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman, dün akşam 39. yeni bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın son bölümüne usta oyuncu Tamer Yiğit'in canlandırdığı Ertuğrul Bey'in ölümü damga vurdu.

DİZİYE VEDA ETTİ

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey yaşamını yitirmesi obayı yasa boğdu. Osman Bey gözyaşlarına boğulurken, finalde ise Ertuğrul Bey için obada cenaze töreni düzenlendi. Ertuğrul Bey rolünü canlandıran usta oyuncu Tamer Yiğit ise son bölümde diziye veda etti.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman'ın gelecek hafta ekrana gelecek olan 40. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Yeni bölümde Ertuğrul Bey'in ölümünün ardından obanın yeni beyini belirlemek için seçim yapılıyor. Ancak Osman Bey'in "Böyle bir beylik seçimi olmaz. Ben böyle kazanılmış bir beyliği asla kabul etmem" sözleri dikkat çekiyor.

Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti
Haber Yorumları (2)
KORKMAZ ÇAKAR: Adam isim vermemek için resmen direndi en sonunda göçtü gitti dakikalarda boş muhammetle zaman geçirdi Ertuğrul ata
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REALİST: akşam anamı ağlattınız la bu memlekette analar ne kadar çok ağlatılıyor ya akıl işi değil
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