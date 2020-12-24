Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman, dün akşam 39. yeni bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın son bölümüne usta oyuncu Tamer Yiğit'in canlandırdığı Ertuğrul Bey'in ölümü damga vurdu.

DİZİYE VEDA ETTİ

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey yaşamını yitirmesi obayı yasa boğdu. Osman Bey gözyaşlarına boğulurken, finalde ise Ertuğrul Bey için obada cenaze töreni düzenlendi. Ertuğrul Bey rolünü canlandıran usta oyuncu Tamer Yiğit ise son bölümde diziye veda etti.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman'ın gelecek hafta ekrana gelecek olan 40. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Yeni bölümde Ertuğrul Bey'in ölümünün ardından obanın yeni beyini belirlemek için seçim yapılıyor. Ancak Osman Bey'in "Böyle bir beylik seçimi olmaz. Ben böyle kazanılmış bir beyliği asla kabul etmem" sözleri dikkat çekiyor.