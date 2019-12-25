: Oyuncu Şevval Sam "Ölüm fermanıdır" diyerek Kanal İstanbul Projesi'ne tepki gösterdi

25.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:38

Türkiye'nin şu sıralar bir numaralı gündem maddesi olan Kanal İstanbul Projesi ile ilgili Çağlar Ertuğrul'dan sonra Şevval Sam'dan da bir paylaşım geldi.

"BU İSTANBUL İÇİN ÖLÜM FERMANIDIR"

Türkiye'nin kilitlendiği projeyle ilgili tartışmalar sürerken Şevval Sam, Kanal İstanbul ile ilgili tepkisini Twitter'dan dile getirdi. Sam bir İstanbullu olarak projeye karşı olduğunu belirten Sam, "Bu İstanbul için bir ölüm fermanıdır! Hayır! Hayır! Hayır!" yazdı.

KAMPANYA BAŞLATTI

Başarılı oyuncu, Kanal İstanbul Projesi'nin iptali için internette başlatılan imza kampanyasını da takipçileri ile paylaştı. Sam'ın takipçileri ile paylaştığı kampanyaya yaklaşık 100 bin civarında imza atıldı.

KANAL İSTANBUL NEDİR?

Kanal İstanbul, İstanbul'da yapılması düşünülen bir suyolu projesidir. 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın proje"si olarak basına yansımış; ancak projenin adı, içeriği ve yeri uzun süre gizli tutulmuştur. 27 Nisan 2011 tarihinde Sütlüce'de bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan basın toplantısıyla projeye ilişkin temel bilgiler açıklanmıştır.

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