Şeyma Subaşı ile aynı skeçte oynayan Şevki Özcan yıllar sonra o anları anlattı

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Sevilen oyuncu Şevki Özcan, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Özcan, Beyaz Show'da Şeyma Subaşı ile rol aldığı skeç hakkında da konuştu.

Haberler.com, YouTube kanalında birbirinden renkli konukları ağırlamaya devam ediyor. Stüdyomuza konuk olup Dilara İncebacak'ın sorularını yanıtlayan Oyuncu Şevki Özcan, Beyaz Show için Şeyma Subaşı ile rol aldığı skeç hakkında da konuştu.

Özcan, kısa sürede viral olan skeçte o dönem Acun Ilıcalı ile evli olan Subaşı'na siyah tişört karşılığı mandal veren seyyar satıcıyı canlandırıyordu.