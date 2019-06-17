Oyuncu Şevket Çoruh, İmamoğlu-Yıldırım ortak yayını sunan İsmail Küçükkaya'yı eleştirdi
Oyuncu Şevket Çoruh, İsmail Küçükkaya yönetiminde gerçekleştirilen Ekrem İmamoğlu – Binali Yıldırım ortak yayının ardından Küçükkaya'yı "Moderatörlük sorun çıkartmak değil" diyerek eleştirdi.
Ekrem İmamoğlu – Binali Yıldırım ortak yayını dün akşam gerçekleşti. Ortak yayını izleyen Arka Sokaklar dizisinin oyuncusu Şevket Çoruh da yayını izledi. Çoruh, sosyal medyada çok konuşulan yayını izlerken moderatörlük yapan İsmail Küçükkaya'yı eleştirdi.
KÜÇÜKKAYA'YI ELEŞTİRDİ
Tarihi ortak yayın sürerken Çoruh, Küçükkaya'ya şunları söyledi: "Ona bir soru sor, o da sana bir soru sorsun. Sonra o senin sorunu kendine sorsun, sen sorun görmüyorsan sorun zaten yoktur. Moderatörlük sorun çıkartmak değil sorunları 3 dakika içinde özetlemektir."
"BEĞENDİNİZ Mİ?"
İsmail Küçükkaya'ya yayın boyuncu sürelerle ilgili benzer eleştiriler gelirken Küçükkaya'nın gece sonunda "Nasıl moderatörlüğümü beğendiniz mi?" sorusu sosyal medyaya damga vurdu.
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