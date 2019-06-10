Oyuncu Sermiyan Midyat: Ahmet Kaya şarkısı istedik, şarkıcı Nev kafamıza sandalye fırlattı
Oyuncu Sermiyan Midyat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyük Ada ziyareti sırasında gittiği eğlence mekanında Ahmet Kaya'nın şarkısını istediği için şarkıcı Nev'in kendisine sandalye attığını anlattı.
Film dünyasında yer aldığı başarılı projelerle adından sıklıkla söz ettiren Sermiyan Midyat, Twitter hesabından şarkıcı Nev ile yaşadığı tartışmayı anlattı. Midyat, Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını istediği sırada Nev'in kendisine sandalye attığını iddia etti.
"KAFAMIZA SANDALYE ATTI"
Twitter hesabından yaşadığı olayı anlatan oyuncu, "Bir soluk için gelinen ada ziyaretinde faşizmin bu kadar ayyuka çıktığına şahit olmak ne kötü! Ahmet Kaya'nın "kum gibi" şarkısını söyleme arzusu, Nev adlı entel dantel şarkıcı tarafından bu kez de kafamıza sandalye atarak tepkilendi! Susacak mıyız? Sonuna kadar Kum Gibi" dedi.
SİTEM ETTİ
Midyat daha sonra İnstagram hesabında yaptığı yorumlarda şu ifadeleri kullandı: "Ülkenin iktidarından rahatsız olanlar; ülkenin nüfuzuna beyaz yaka faşizmini pompalayan iki yüzlü, tehlikeli, aşırı ırkçı ve aşırı beyazlardır ve de onların hiçbir şeyden şikayet hakkı olmasa da... durmaksızın, susmaksızın, uslanmaksızın şikayet etmeye devam eden kafatasçılardır. Kaldı ki Serdar Ortaç diyerek birçok öfkeyi üzerine çekmiş bir figür dahi özür dilemesini bilirken... bu iki yüzlü faşist beyazların yatacak yerlerini, yataklık ve yardımlık edenlerini çokça merak edenlerdenim."
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sandalyeye bişey olmuş mu :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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eğer söylemek istemiyorsa söylemez ama ahmet kaya yüzlerce bestesi olan herkesin, her kesimin beğenerek dinlediği sanatıyla duruşuyla topluma mal olmuş bir şahsiyet sandalye fırlatma olayı varsa ve bu Ahmet Kaya alerjisi ise ayıp etmiştir, yazık etmiştir Nev kendisine yakışmazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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demek ki adam ahmet kaya ve senin gibi ptovakatörleri sevmiyormuş benin gibiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kumda leke olmaz deme dok bi tursil gecerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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helal olsun NEV e az bile yapmışCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır