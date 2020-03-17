Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığı günlerde bir mağazanın indirim yapması ve binlerce insanın oraya akın etmesine "Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek isyan etti.

Yıllardır yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Pınar Altuğ, etkisini hızla gösteren koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyulmamasına Instagram hesabından sitem etti. "İNANILIR GİBİ DEĞİL" Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, Çin'in Vuhan kentinde çıkan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle evden dışarı çıkmama kararı aldı. Sosyal izolasyon kurallarına uyan ve Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki açıklamalarını da yakından takip eden Pınar Altuğ, Instagram hesabından Sivas'ta bulunan bir mağazanın yaptığı indirime rağbet eden kalabalığın görüntüsünü paylaşarak "Devlet yetkilileri evden çıkmayın diye bas bas bağırırken, bir mağazanın böyle bir şey yapması? İnanılır gibi değil!" diyerek ateş püskürdü.