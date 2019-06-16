Oyuncu Pelin Öztekin, taktığı haç kolyesi yüzünden büyük tepki çekti

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yıldızı parlayan Pelin Öztekin, yıllar sonra verdiği kilolarla gündeme oturmuştu.

BOYNUNDAKİ HAÇ KOLYESİ TEPKİ ÇEKTİ

Güzelliği ile hayran bırakan son olarak yeni saç stiliyle sevenlerinin karşısına çıkan Pelin Öztekin, boynundaki haç kolyesi nedeniyle takipçilerinden eleştiri aldı.

TAKİPÇİLERİNİ KAYBETTİ

Yaz tatilini Çeşme'de geçiren güzel oyuncu, her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Paylaşımları büyük beğeni alan Öztekin, bu kez takipçilerinin eleştirilerinin hedefi oldu. Boynundaki haç kolyesi ile tepki çeken Öztekin, kimi takipçilerini de bu fotoğraf nedeniyle kaybetti.