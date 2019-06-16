Oyuncu Pelin Öztekin, taktığı haç kolyesi yüzünden büyük tepki çekti
90 kilo vererek bambaşka birine dönüşen oyuncu Pelin Öztekin, taktığı haç kolyesinden dolayı takipçilerinden tepki gördü.
Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yıldızı parlayan Pelin Öztekin, yıllar sonra verdiği kilolarla gündeme oturmuştu.
BOYNUNDAKİ HAÇ KOLYESİ TEPKİ ÇEKTİ
Güzelliği ile hayran bırakan son olarak yeni saç stiliyle sevenlerinin karşısına çıkan Pelin Öztekin, boynundaki haç kolyesi nedeniyle takipçilerinden eleştiri aldı.
TAKİPÇİLERİNİ KAYBETTİ
Yaz tatilini Çeşme'de geçiren güzel oyuncu, her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Paylaşımları büyük beğeni alan Öztekin, bu kez takipçilerinin eleştirilerinin hedefi oldu. Boynundaki haç kolyesi ile tepki çeken Öztekin, kimi takipçilerini de bu fotoğraf nedeniyle kaybetti.
YORUMLAR (6)
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her koyun kendi bacağından asılır, inhaçlar konusunda kimse kimseye fetva vermesin. hesap Allah''a verilir, kula değil.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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E normaldir! islamiyet yasantisina ters! Dinimizin kiymetini bilelimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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O da bişey mi? Müslümanım deyip ülkeyi soyanlar var!!!Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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ewet kiliseye girerken görmüsler zaten büyük ihtimalle hiristiyan olmus ama tepki cekmemek icin gizliyordi ama ifsa oldu artik rahat yok bu ölümlüyeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Demekki sadece kilodan kaybetmemişCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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