Oyuncu Neslihan Yeldan'dan 31 Mart İsyanı: Seçim Meçim Yapmayalım

31 Mart'ta Türkiye'nin dört bir yanında insanlar vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gitti. Ancak İstanbul'da oylar yeniden sayılmaya başlandığı için sonuçlar henüz kesinleşmedi.

Sonuçların netleşmemesi ise sosyal medyada gündemde düşmüyor. Son olarak ünlü oyuncu Neslihan Yeldan, Twitter hesabından konuya sitem etti.

"BİZE SORULMAYACAKSA BUNDAN SONRA SEÇİM YAPMAYALIM"

Resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğu seçimlerin sonuçlanmaması, ünlü oyuncu Neslihan Yeldan'ı da isyan ettirdi.

Yeldan, attığı tweet'te, "Bize sorulmayacak, kafalarına göre takılacaklarsa bundan sonra seçim meçim yapmayalım madem. İstanbul haftalardır sayılamadı, dünya halimize gülüyor artık. Soğanın kilosu 10 TL. İyi günler." dedi.

NESLİHAN YELDAN KİMDİR?

Neslihan Yeldan, 1969 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Dormen Tiyatrosu ve Beşiktaş, Beşiktaş Kültür Merkezi ve Kent oyucuları topluluklarında görev yapmıştır. 1993 yılında rol aldığı Yaz Evi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı ancak Bir Demet Tiyatro ile tanınmaya başlamıştır.

Kiraz Mevsimi, Kuzey Güney, Kavak Yelleri, Sahra, Yuvam Yıkılmasın, Arkadaşlar İyidir, Dişi Kuş rol aldığı dizilerdendir. Star Tv'de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Senem karakterini canlandırmaktadır.