Oyuncu Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz Boşanma Kararı Aldı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının haberine göre, ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, 2012 yılında evlendiği ve iki çocuğunun annesi olan Nagehan Şaşmaz'dan boşanmaya karar verdi.

BOŞANMA KARARI ALDILAR

Daha önce de boşanacakları konuşulan çift evliliğini kurtaramadı. Necati Şaşmaz'ın avukatı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Müvekkilim iki evladının annesi Nagehan Şaşmaz ile birlikte tüm çabalara rağmen evliliğini kurtaramamıştır. Bugün itibariyle Nagehan Şaşmaz adına boşanma davası açmıştı.

"ANLAŞMALI BAŞLAYAN DAVA ÇEKİŞMELİ BOŞANMAYA DÖNDÜ"

Müvekkilim Necati Şaşmaz, boşanma sürecinin anlaşmalı olarak yapılması için gayret sarf etmiş fakat süreç çekişmeli boşanma haline dönmek durumda kalmıştı. Taraflar 2 çocuk sahibidirler. Ailenin mahremiyeti, tarafların kişilik hakları ve özellikle 2 müşterek çocuğun psikolojilerinin korunması amacıyla tarafların bu sürecinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi kamuoyundan önemli rica ederiz."