Oyuncu Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz Boşanma Kararı Aldı
Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, 2012 yılında evlendiği Nagehan Şaşmaz'dan boşanma kararı aldı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının haberine göre, ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, 2012 yılında evlendiği ve iki çocuğunun annesi olan Nagehan Şaşmaz'dan boşanmaya karar verdi.
BOŞANMA KARARI ALDILAR
Daha önce de boşanacakları konuşulan çift evliliğini kurtaramadı. Necati Şaşmaz'ın avukatı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Müvekkilim iki evladının annesi Nagehan Şaşmaz ile birlikte tüm çabalara rağmen evliliğini kurtaramamıştır. Bugün itibariyle Nagehan Şaşmaz adına boşanma davası açmıştı.
"ANLAŞMALI BAŞLAYAN DAVA ÇEKİŞMELİ BOŞANMAYA DÖNDÜ"
Müvekkilim Necati Şaşmaz, boşanma sürecinin anlaşmalı olarak yapılması için gayret sarf etmiş fakat süreç çekişmeli boşanma haline dönmek durumda kalmıştı. Taraflar 2 çocuk sahibidirler. Ailenin mahremiyeti, tarafların kişilik hakları ve özellikle 2 müşterek çocuğun psikolojilerinin korunması amacıyla tarafların bu sürecinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi kamuoyundan önemli rica ederiz."
-
Dizi çekemeyince karısına sardı böyle güzel bir kadını nerden bulacaksın uyuzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ülkeye nazar değmiş..Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Moruk Necati ne olcak kendini gerçekten Polat sandı ama olmadı postu deldirdiCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
-
kalk mıyor beyler. . . . üzürlerindeki ölü toprağı kalkmıyorCevap Yaz 3 3 Yayından KaldırO.K.K: nerden biliyon başını senmi tutuyordun8 Yayından Kaldır