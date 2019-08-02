Oyuncu Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin bebekleri anne karnında hayatını kaybetti
3 sene önce görkemli bir düğünle evlenen Murat Yıldırım ve Iman Elbani çiftinin bebekleri kalp durması sonucu anne karnında vefat etti.
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, 25 Aralık 2016 yılında Iman Elbani ile dünya evine girdi. 3 ay önce bebeklerinin olacağını öğrenen çiften kahreden haber geldi. Çiftin bebekleri anne karnında kalp durması sonucu hayatını kaybetti.
BEBEKLERİNİ KAYBETTİ
Milliyet'te yer alan habere göre; Bebek haberini ailesi dışında kimseyle paylaşmayan çift, üç aylık bebeklerinin kalbinin durması nedeniyle apar topar hastaneye gitti. Iman Elbani acı olayın ardından hemen ameliyata alındı. Hastane çıkışı basın mensuplarıyla karşılaşan Murat Yıldırım, "Hayırlısı Allah'tan" demekle yetindi.
Kaynak: Diğer
YORUMLAR (10)
-
Insanın başına herşey gelir yapcak bisi yok taktir illahiCevap Yaz Yayından Kaldır
-
allah rahmet eylesin. . . Yazık . . Neyse gençsiniz yolun daha başı. . . Ya kucağına aldıktan 3 , 5 yada 10, 15 aylıkta ölseydi ne yapacaktınız. . . . Yüzünü hiç unutmayacaktınız . . . . En azından bu yönüne bakmak lazım. . . . . . . Yolunuza devam. . . Moral bozmak yok. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Allah sabır versin.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
-
allah sabır versin bunda da bi hayr vardır. .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
VAKTİ ZAMANINDA ATATÜRK TARLAYA AYAĞINDA AYAKKABI İLE GİRİYOR AYAKLARI KİRLENİYORDU ŞİMDİKİLER ŞANSLI GALOŞ DENEN TEKNOLOJİ HARİKASI İCAT SAYESİNDE SİYASETÇİLERİMİZ TARLAYA GİRDİĞİNDE AYAKLARI KİRLENMİYOR AMA ELLERİNE YAZIK ELLERİNİDE ELDİVEN GİYİP KORUSALAR FENA OLMAZ MAZALLAH ELLERİ TOZLANIR KİRLENİR FALANCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
ALLAH RAHMET EYLESİN RABBİM SABIR VERSİNCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
-
Allah sabır versinCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
-
KIMLERE OLMUYOR KI ;((((Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
-
Allâh sabîr versin.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
BANADA OLDU 2 AYLIKCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Son Dakika Magazin Haberleri