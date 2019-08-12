Oyuncu Müge Boz'un bikinili hamilelik pozu olay oldu

12.08.2019 10:58

Geçtiğimiz aylarda ani bir kararla evlilik kararı alarak İspanya'da basketbolcu Caner Erdeniz ile hayatını birleştiren Müge Boz'un evlendikten kısa süre sonra hamile olduğunu açıklaması magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Boz'dan ilk hamilelik pozu geldi.

"MUTLU BAYRAMLAR"

5 aylık hamile olan güzel oyuncudan takipçileri için bikinili bayram pozu geldi. Karnı iyice belirginleşen Boz, hamilelik pozunu paylaşarak, "Mutlu bayramlar oldun efenim" notunu yazdı.

ÇOĞU TAKİPÇİSİNİN HABERİ YOK

Boz'un hamilelik pozuna ise takipçilerinden şaşırtan yorumlar geldi. Çoğu takipçi güzel sunucunun hamile olduğunundan habersiz olduklarını söylediler. Boz'un fotoğrafı kısa sürede 23 binden fazla beğeni aldı.