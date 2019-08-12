Oyuncu Müge Boz'un bikinili hamilelik pozu olay oldu

Oyuncu Müge Boz'un bikinili hamilelik pozu olay oldu

Basketbolcu Caner Erdeniz'le geçtiğimiz ay dünyaevine giren oyuncu Müge Boz, ilk kez hamilelik pozlarını paylaştı. Boz'un bu fotoğrafına binlerce beğeni yağdı.

12.08.2019 10:58
Oyuncu Müge Boz'un bikinili hamilelik pozu olay oldu

Geçtiğimiz aylarda ani bir kararla evlilik kararı alarak İspanya'da basketbolcu Caner Erdeniz ile hayatını birleştiren Müge Boz'un evlendikten kısa süre sonra hamile olduğunu açıklaması magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Boz'dan ilk hamilelik pozu geldi.

"MUTLU BAYRAMLAR"

5 aylık hamile olan güzel oyuncudan takipçileri için bikinili bayram pozu geldi. Karnı iyice belirginleşen Boz, hamilelik pozunu paylaşarak, "Mutlu bayramlar oldun efenim" notunu yazdı.

ÇOĞU TAKİPÇİSİNİN HABERİ YOK

Boz'un hamilelik pozuna ise takipçilerinden şaşırtan yorumlar geldi. Çoğu takipçi güzel sunucunun hamile olduğunundan habersiz olduklarını söylediler. Boz'un fotoğrafı kısa sürede 23 binden fazla beğeni aldı.

Oyuncu Müge Boz'un bikinili hamilelik pozu olay oldu
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YORUMLAR (3)

  • MELİS:
    eskiden hamile bir kadının yakınları bilirdi hamile olduğunu ama hiçbir şekilde karnı belli olmayacak kıyafetler tercih edildiği için kimse hamile şeklinde göremezdi eskiden dediğim 30 yıl kadar önce devirler değişiyor evet kaçınılmaz fakat iffet namus kavramları zamansız kavramlardır benim köpeğim (ki kendisi çok cici bir kızdır) tuvaletini yaparken etrafta erkek insan varken yapmıyor utanıyor anlayan anladı hamilelilik ayıpmı tabiki değil ama bu pozlar çokkkkkk ayıp
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