Oyuncu Metin Çekmez, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlanacak
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Oyuncu Metin Çekmez, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlanacak

Oyuncu Metin Çekmez, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlanacak
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Çekmez (76), bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Çekmez (76), bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çekmez'in cenazesi yarın Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kuşadası ilçesindeki yazlığında tatil yapan, bir yandan da dil kökü kanseri tedavisi gören tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu 2 çocuk babası Metin Çekmez, 2 hafta önce yazlığında fenalaşınca ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi gören Metin Çekmez, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çekmez'in ölüm haberi, ailesi yakınları, oyucu dostları ve sevenlerini yasa boğdu.

Metin Çekmez'in cenazesinin, yarın ikindide Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.METİN ÇEKMEZ

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Metin Çekmez, 26 Temmuz 1945'te dünyaya geldi. Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir 'alaylı' olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. Abisi de kendisi gibi oyuncu olan Metin Çekmez, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği 'Tatlı Dillim' filmi ile beyazperdeye adım attı. Çekmez, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Çekmez, Süper Baba'da oynadığı 'Fiko'nun ağabeyi Cevdet karakteriyle hafızalara yer etmişti. Metin Çekmez, 2011 yılında rol aldığı 'Adını Feriha Koydum' dizisinde başrolleri Vahide Perçin, Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy ile paylaşmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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