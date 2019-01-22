Oyuncu Meryem Uzerli, Üstsüz Poz Verdi

Bir dönem Muhteşem Yüzyıl isimli dizide 'Hürrem' karakterine can veren ve daha sonra yıldızı parlayan oyuncu Meryem Uzerli, üstsüz bir şekilde kamera karşısına geçtiği anları paylaştı.

"SİZİ EKRANLARDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Uzun bir süredir dizilerde görünmeyen ama sinemada yeni bir filmle boy gösterecek olan Meryem Uzerli, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla oldukça gündem oluyor. Oyuncu son olarak sosyal medya sayfasından boğazında papyon olan fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Bu pozlar Instagram'ı salladı. Uzerli'nin üstsüz pozlarına sessiz kalmayan bir takipçisi fotoğrafa, "Çok özledik sizi artık ekranlarda görmek istiyoruz" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi fotoğrafa, "Meryem Hanım çok güzelsiniz." yorumunu yaptı.