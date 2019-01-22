Oyuncu Meryem Uzerli, Üstsüz Poz Verdi
Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından üstsüz poz verdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.
Bir dönem Muhteşem Yüzyıl isimli dizide 'Hürrem' karakterine can veren ve daha sonra yıldızı parlayan oyuncu Meryem Uzerli, üstsüz bir şekilde kamera karşısına geçtiği anları paylaştı.
"SİZİ EKRANLARDA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Uzun bir süredir dizilerde görünmeyen ama sinemada yeni bir filmle boy gösterecek olan Meryem Uzerli, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla oldukça gündem oluyor. Oyuncu son olarak sosyal medya sayfasından boğazında papyon olan fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Bu pozlar Instagram'ı salladı. Uzerli'nin üstsüz pozlarına sessiz kalmayan bir takipçisi fotoğrafa, "Çok özledik sizi artık ekranlarda görmek istiyoruz" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi fotoğrafa, "Meryem Hanım çok güzelsiniz." yorumunu yaptı.
YORUMLAR (99)
-
Gundeme gelmek icin her seyi yapar bunlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
haniCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ee nerde biz niye görmüyoruzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
bu kadının neresi güzel şaşı tinerciler gibi aynı :SCevap Yaz Yayından Kaldır
-
seytanim si bir kadin iticiCevap Yaz 34 9 Yayından Kaldır