Oyuncu Mehmet Aslantuğ, "Ahmet Kaya'nın linç edildiği geceyi hatırlıyor musun?" sorusuna cevap verdi

Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Mehmet Aslantuğ, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Buket Aydın sunduğu 40'ın konuğu oldu. Oyuncu, usta sanatçı Ahmet Kaya'nın linç yediği gece hakkında soruya cevap verdi.

"LİNÇTEN SONRA GÖRÜŞEMEDİK"

Aslantuğ, Buket Aydın'ın 'Ahmet Kaya'nın linç yediği o geceyi siz hatırlıyor musunuz, nasıl hatırlıyorsunuz? O geceden sonra Ahmet Kaya ile görüştünüz mü?' sorusuna şu cevabı verdi: "Sonrasında zaten Fransa'ya gitmişti, görüşmedik. Bizim Ahmet ile ondan önceki buluşmamızda çok yakın bir dostluğumuz yoktu. İki kez bir arada olduk. Biri Ortaköy'dedir... O zaman da öyle düşünürdüm şimdi de öyle düşünüyorum. Bu tür beyanlardan rahatsız olup, kahramanlık türküleri söyleyen ve memleketin menfaatlerini, geleceğini, birliğini, dirliğini filan iddia eden arkadaşların -ki bu hepimizin ortak kaygısıdır ayrıca kimsenin kişisel tasarrufu da değildir- yaptıkları işlerde ne tür zararlar verdiklerine, nasıl yozlaştırdıklarını, ne yaptıklarına bir dönüp bakması gerek. O zamanki fikrim de öyleydi bugün de öyle.

"AHMET'LE HAFTALARCA SABAHLARA KADAR KONUŞABİLİRSİNİZ"

Ahmet ile bu ülkeyi, bu ülkenin hikayesini, öyküsünü, dününü, bugününü, sıkıntılarını, mutluluklarını, coşkularını haftalarca sabahlara kadar konuşabilirsiniz. Çok konuşabildiğim için değil yani... Orada bu lince katılanların birçoğuyla bu konuları iki saat bile konuşamazsınız. Şimdi çelişkiye dikkat çekmek istiyorum.

"TOPLUMUN SÜZGECİNDEKİ SIKINTI"

Orada Arzum kaostan yalnız kalıyordu, 'Bana biraz izin vermen gerek şimdi' diye kalkmıştım. Bu konu tabi çok tartışıldı. Bu benim meziyetim değil, tekrar ediyorum başka konularda olduğu gibi. Bu toplumun ne yazık ki süzgecindeki sıkıntı. Sonra ortaya çıkan şeylerde temize çekildi ama... Soruya net cevap şudur oradaki refleksi belirleyen şey sadece bir haksızlık değil, bir muhakeme ve mukayesedir. Bir çok sebeple."