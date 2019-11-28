Oyuncu Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında beraat etti

28.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:52

Oyuncu Mehmet Aslan'ın, 2017'de Beşiktaş'taki bir gece kulübüne yönelik terör saldırısının ardından sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, beraatine karar verildi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mehmet Aslan ve avukatı Harika Kocacık katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Aslan, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanığın hakaret içerikli paylaşımlarının Cumhurbaşkanı'na değil, teröristlere yönelik olduğu, Cumhurbaşkanı'na yönelik paylaşımının ise "incitici olmakla beraber ağır eleştiri, yakınma ve beddua" kapsamında kaldığına karar verdi. Mahkeme, bu gerekçelerle Mehmet Aslan'ın beraatine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, Mehmet Aslan'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA